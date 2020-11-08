رئيس هيئة البريد يدلي بصوته في انتخابات النواب بالتجمع

أدلى الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، اليوم الأحد، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمركز شباب التجمع الأول.

وقال فاروق، إن المشاركة في انتخابات مجلس النواب حق دستوري وواجب وطني لابد من مشاركة الجميع فيه لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

ودعا رئيس الهيئة القومية للبريد، جميع العاملين بالهيئة للمشاركة في العملية الانتخابية، وممارسة حقهم الدستوري، واختيار من يمثلهم للمساهمة في رسم مستقبل مصر.

كما قدم الدكتور شريف فاروق، عقب الإدلاء بصوته، تحية تقدير للهيئة الوطنية للانتخابات، ورجال القضاء، على تيسير العملية الانتخابية للمواطنين، وإسهامهم في خروج العملية الانتخابية بهذه الصورة المشرفة، ولرجال الجيش والشرطة على جهدهم في تأمين اللجان، خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا.

وأشار الدكتور شريف فاروق، إلى أنه في ظل جائحة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم، وما ترتب عليها من قيود جرى فرضها على التجمعات فقد كان للبريد المصري، دورا حيوياً لتنفيذ عملية تصويت المصريين بالخارج، حيث تولى البريد المصري، مهمة التنسيق بين كل من الهيئة الوطنية للانتخابات، ووزارة الخارجية، والسفارات المصرية بالخارج من ناحية، والإدارات البريدية بمختلف أنحاء العالم من ناحية أخرى لتنفيذ آلية التصويت في مقار الإقامة ونقل الأصوات عبر الخدمات البريدية لصندوق الانتخابات، وهي تجربة غير مسبوقة بدأت مع انتخابات مجلس الشيوخ، هذا العام، وتؤكد تفاعل وتواجد البريد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.