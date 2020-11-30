محافظ الشرقية يصدر قرارا بتطوير وحدة تكافؤ الفرص لتمكين المرأة

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية القرار رقم (٩٢٩٩) لسنة ٢٠٢٠ م بتطوير وحدة تكافؤ الفرص كوحدة تابعة لمكتب المحافظ برئاسة غادة زاهر، بإدارة التخطيط والمتابعة وعضوية ممثلين عن إدارات (الشئون القانونية بالمحافظة-المتحدث الرسمي للمحافظة -اللجان والمؤتمرات - خدمة المواطنين – مكتب السكرتير العام - الشئون الإدارية - الموارد البشرية - مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار).

وقال المحافظ، في تصريح له اليوم، إن الوحدة تختص بوضع الآليات الداعمة والأنشطة التى تعزز دور المرأة فى المجتمع ومشاركتها الإيجابية فى عملية التنمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتشمل إعداد قواعد بيانات مصنفة عن العاملين بالمحافظة والوحدات المحلية التابعة لها ، وتوثيق البيانات والمعلومات مصنفة وفقاً للنوع الإجتماعى التى ترتبط بمجالات العمل بالمحافظة والوحدات المحلية التابعة لها.

كما تشمل "إدماج منظور النوع الإجتماعى فى مراحل الإعداد والتخطيط والمتابعة والتقييم للخطط مع مراعاة أهداف التنمية وحصر و وضع مؤشرات تنموية تعكس مدى تقدم وضع المرأة فى المجالات المختلفة بالمحافظة وحصر ودراسة المشكلات التى تتعرض لها العاملات بالمحافظة ومنع التمييز ضدها. ومتابعة الشكاوى التى يتم تحويلها عن طريق مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس من خلال الإدارة العامة لتكافؤ الفرص بوزاره التنمية المحليه.

كما تختص بإعداد الدراسات والبحوث التى تعكس واقع المرأة المصرية بالمحافظة وتحديد إحتياجاتها ورفع الوعى وبناء قدرات المعنيين بوضع الموازنات من خلال تطبيق الموازنات المستجيبة للنوع الإجتماعى وموازنات البرامج والأداء وتأسيس منظور النوع الإجتماعى وتحقيق مبدأ المساواة لضمان الحصول على فرص الترقى والخدمات الإجتماعية والتدريب بالإضافة إلى عقد ندوات ولقاءات توعية فى القضايا المعنية بتمكين المرأة.

وتتضمن إصدار مطبوعات شهرية "نشرات-مطويات -مجلات " تتضمن مقالات وأخبار تفيد المرأة والمجتمع وإعداد تقرير موجز " ربع سنوي واخر سنوي " عن أنشطة الوزارة فى ضوء تمكين المرأة المصرية وتحسين أوضاعهاونشر مقالات توعوية و أخبار تخص المرأة على الموقع الرسمي للمحافظة .

جاء ذلك القرار بعد الإطلاع على القانون رقم ١٩٧٩/٤٣ بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى كتاب وزارة التنمية المحلية "قطاع شئون مكتب الوزير- الإدارة العامة لتكافؤ الفرص " بشأن إطار متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ فى محاورها الأربعة " التمكين السياسي - التمكين الإجتماعى - التمكين الإقتصادى - الحماية" و على مذكرة "وحدة تكافؤ الفرص" بشأن تعديل قرار المحافظة رقم ١٠٧٢٣ / 2018 بإنشاء وحدة تكافؤ الفرص وعلى قرار المحافظة رقم ١٠٧٢٣ / 2018 .