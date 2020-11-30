اجتماع بصحة الشرقية لمناقشة خطة مواجهة الموجة الثانية لكورونا

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعًا، اليوم، مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية عبر تقنية الفيديو كونفراس، لمناقشة خطة جاهزية المستشفيات لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩”.

تناول الإجتماع خطة العمل بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والتأكيد علي جاهزيتها لإستقبال وعزل الحالات المشتبة إصابتهم بفيروس كورونا في حالة الاحتياج، مع مناقشة خطة صيانة الأجهزة الطبية بالمستشفيات وصيانة المباني بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، ومناقشة توافر الاحتياجات اللازمة للمستشفيات من الأكسجين، وشدد وكيل الوزارة علي سرعة سداد أية مديونيات على المستشفيات للشركات الموردة للأكسجين، وسداد مديونيات التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

وكلف إدارة التفتيش المالي والإداري بالمتابعة المستمرة للمستشفيات، مشددا علي إدارة الطب العلاجي والتخطيط والصيانة، بمتابعة نسب الاستهلاك اليومي، والتأكد من ضبط جميع مخارج الأكسجين وصيانتها، لتقديم الخدمة الطبية للمرضي علي الوجه الأمثل، مع عدم حدوث أي إهدار لكميات الأكسجين، مما يتسبب في إهدار للمال العام.وكيل وزارة الصحة بالشرقية يجتمع بمديري الإدارات الفنية ومديري المستشفيات لمناقشة خطة الصيانة وتوفير احتياجات المستشفيات.

وفي سياق آخر، تفقد محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر صباح اليوم الاثنين، سير الأعمال بمستشفى الحميات بالحبيل بمركز البياضية، وهى المستشفي التى يتم فيها اجراء المسحات للمشتبه باصابتهم بفيروس كورونا.

رافق نائب المحافظ محمد صحصاح رئيس مركز البياضية، وكان فى استقبالهم الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتور محمد الرملي مدير مستشفي الحميات.

وقال الدكتور محمد الرملي مدير مستشفي الحميات، إن المستشفى تشهد أعمال تطوير حيث يوجد 3 مباني أحدها مبني حميات وعناية مركزة، والاخر مبني للجهاز الهضمي والكبد والعناية المركزة والمناظير، ويوجد مبني صدرية وعناية مركزة

وأضاف مدير مستشفي الحميات، أنه يوجد خدمة المسافرين لعمل تحليل PCR، ومعمل لتحليل فيروس كورونا، بالإضافة إلي معمل البكتريا المركزي جانب الانضمام للجنة القومية للفيروسات.

واختتم نائب المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير التى تشهدها المستشفي، مؤكداً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للأطقم الطبية بالالتزام بورديات العمل لضمان تلقى المواطنين لخدمة طبية ذات جودة عالية على مدار اليوم ، كما شدد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لإنهاء أعمال تطوير المستشفى .