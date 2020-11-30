محافظ الشرقية: تكثيف حملات التعقيم بالمنشآت الخدمية لمواجهة كورونا

شدّد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم، على تكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخدمية والشبابية والمدارس والمعاهد الأزهرية ومكاتب البريد والشوارع ودور العبادة والأيتام ومواقف السيارات ومحطات السكة الحديد وماكينات الصرافة ATM بالتنسيق والمشاركة بين مديريات الصحة والطب البيطري والزراعة والتضامن الاجتماعي، تفعيلا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة الجميع .

ووجّه المحافظ، مديري المديريات الخدمية والشركات والهيئات بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المحافظة كإجراء وقائي لمواجهة فيروس كورونا وحماية المواطنين من احتمالية الإصابة بعدوى الفيروس، مناشداً المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة انتشار العدوى والبعد عن التجمعات والأماكن المزدحمة وعدم التواجد بها إلا للضرورة حفاظا على صحتهم وسلامة أسرهم .

وفي هذا الإطار قامت مديرية الطرق والنقل بتنفيذ أعمال التطهير لديوان عام المديرية والإدارات الداخلية، حيث شملت أعمال التطهير رش المباني من الخارج والمكاتب والأثاث والطرقات ودورات المياه بالإضافة الي نشر الرسائل التوعوية التثقيفية للعاملين بالمديرية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وحفاظا علي صحة وسلامة جميع العاملين والمترددين من متلقي الخدمة.

كما قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال تطهير وتعقيم المباني بفرع الشركة بمركز ومدينة ديرب نجم باستخدام المواد المطهرة وذلك تنفيذا لخطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد وللحفاظ علي صحة وسلامة الجميع.

وأشار إلى وضع خطة عمل، تشمل تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال تكثيف حملات التطهير والتعقيم وتوعية المواطنين، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير السلع والمواد الغذائية بصفه مستمرة وبأسعار مخفضة.