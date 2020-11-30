المهندسين تنظم محاضرة عن الأمن الصناعي للحصول على استشاري جودة تنفيذ

اختتمت شعبة الهندسة المدنية بالنقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس أحمد رمزي، مجموعة المحاضرات المجانية لتأهيل المتقدمين للحصول على درجة استشاري فى مجال ضبط جودة التنفيذ.

وتناولت المحاضرات التي عقدت أمس، محورين، استعرض المحور الأول موضوع الأمن الصناعي وعلاقته بجودة التنفيذ، حاضر فيه كل من الأستاذ الدكتور مهندس حاتم صادق، والمهندس محمد صلاح حلوه، فيما تناول المحور الثاني، مستندات التقديم للحصول على درجة مهندس استشاري فى مجال ضبط جودة التنفيذ، قدمه الأستاذ الدكتور مهندس رءوف درويش.

وقال بيان عن النقابة اليوم، إن المحور الأول من المحاضرات تحدث عن "مجال السلامة والصحة المهنية، ومجال ضبط الجودة لوضع دليل السلامة بالموقع، وتحديد مسئوليات ومهام كل فرد فى الموقع"، وتطرق المحاضران إلى مجموعة من العناصر، منها مهمات الوقاية الشخصية، وإغلاق مصادر الطاقة ووضع لافتات عليها، بهدف وضع نظام عمل آمن لعزل مصادر القوى أو الأجزاء المتحركة من المعدات والآلات.

كما تناولا تعليمات السلامة الخاصة بالرافعات الشوكية، نظرًا لاعتماد المنشآت الصناعية كثيرًا على الرافعات الشوكية، لرفع وتحميل ونقل المعدات والمواد، وكغيرها من المعدات لها مخاطر على سلامة العاملين، ما يوجب العمل على تجنبها.

وشدد المحاضران، على ضرورة أن يكون المهندس الاستشاري فى مجال ضبط جودة تنفيذ على دراية كاملة بدليل السلامة والصحة المهنية الخاص بالموقع، والتأكد من وجود الهيكل التنظيمي للسلامة والمسئولين عنها، مع إبداء أى ملاحظات على الدليل، وأنه من حق المسئول عن السلامة والصحة المهنية بالموقع وقف العمل إذا رأى أو ثبت وجود خطر من المخاطر على الأفراد العاملين بالموقع.

من جانبه تطرق الدكتور رؤوف درويش إلى أسلوب تقديم طلب الحصول على شهادة مهندس استشاري ضبط جودة التنفيذ وما يجب أن تتضمنه استمارة التقديم من معلومات واضحة وبصفة خاصة سابقة الخبرة التي يجب أن تحظى باهتمام مقدم الطلب، وأن يتم تقديمها بشكل مرتب وواضح يمكن اللجنة من تقييم ما تم تقديمه.

وتم أيضًا عرض نظام تقديم التقارير المطلوبة لاستيفاء الطلب والخاصة بالمشروعات التي قام المهندس (مقدم الطلب) بالإشراف عليها ومتابعة تنفيذها وضبط جودة التنفيذ فيها، وما يجب أن تتضمنه هذه التقارير من معلومات تؤكد إمكانيات المهندس للحصول على شهادة الاستشاري المطلوبة.

كما تم التأكيد في محاضرته على ضرورة أن يتم إيضاح التخصص الدقيق المطلوب الحصول فيه على الشهادة، وأن يكون المستند مدعم بخبرة حقيقية في المجالات المطلوب التأهيل لها.ومن الجدير بالذكر أنه تم الاتفاق على تحديد يوم 30 ديسمبر القادم لتقديم استمارة التقييم وإجراء أي تعديلات أو إضافات في الطلب السابق تقديمه من أجل التأكد من استيفائه لكل الشروط التي تم إيضاحها.

كما أشارت محاضرة درويش إلى مجالات الحصول على درجة استشاري ضبط جودة التنفيذ وهي (تصميم المنشآت الخراسانية، وترميم وتدعيم المنشآت، تصميم هندسة الطرق والمطارات، وتخطيط النقل والمرور، والتصميم الهيدروليكي لشبكات مكافحة الحريق، وهندسة المساحة الأرضية ونظم تحديد المواقع، وضبط الجودة واختبار المنشآت، وإدارة مشروعات التشييد، وتصميم المنشآت المعدنية، والهندسة الجيوتقنية، وهندسة السكة الحديدية، والتصميم الهيدروليكي لشبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، وتصميم المنشآت المدنية للري والصرف، وأعمال الموانئ وحماية الشواطئ، وهندسة المياه الجوفية، وهندسة المساحة الجوية ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، والهندسة البيئية).