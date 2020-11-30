من داخل المعامل.. محافظ الشرقية يشدد على إنتاج مياه مطابقة للمواصفات

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المعمل المركزي لتحاليل مياه الشرب بمحطة تنقية مياه الشرب بالزقازيق للوقوف علي جودة المياه المقدمة للمواطنين والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية في حضور اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات.

وقدم اللواء شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي عرضا ًتفصيلياً عن مكونات المعمل والذي تم إنشائه سنة 2009 بتكلفة 18 مليون جنيه ليصبح أول معمل مركزي لتحاليل مياه الشرب بالشرقية، مؤكداً أنه تم تجهيز جميع المعامل الرئيسية والفرعية التابعة للشركة بأحدث الأجهزة للقيام بجميع التحاليل الكيميائية والفيزيائية والبكتريولوجية والبيولوجية وذلك لمراقبة ومتابعة جودة مياه الشرب بالمحطات والشبكات بنطاق المحافظة.

وحرص محافظ الشرقية علي تفقد أقسام المعمل المركزي والذي يضم المعمل غير العضوي واستمع لشرح تفصيلي من الكيميائيين بالمعمل وتمت الإشارة إلى أنه يقوم بقياس كل المركبات غير العضوية في المياه وذلك للتأكد من مطابقة الحدود القصوى للمعايير والمواصفات الواجب توافرها في المياه الصالحة للشرب والإستخدام المنزلي، كما تفقد المحافظ المعمل العضوي والذي يقوم بقياس كل المركبات العضوية في المياه .

وتوجه محافظ الشرقية ومرافقوه لمتابعة سير العمل بالمعمل الميكروبيولوجي والذي يقوم بإجراء التحاليل المكروبيولوجية للتأكد من خلو مياه الشرب من الملوثات البكتيرية المؤدية للأمراض.

كما حرص المحافظ على تفقد المعمل الباراسيتولوجي والبيولوجي والذي يقوم بفحص الطفيليات وبويضات الديدان المسببة للأمراض وذلك للوقوف علي جودة المياه في مراحلها المختلفة حتي تصل للمستهلك.

وأكد المحافظ على ضرورة الالتزام بإنتاج مياه نقية مطابقة للمواصفات، وكذلك التعرف علي نتائج العينات التي تفحص بمعامل شركة مياه الشرب حتى يتثنى اتخاذ الحلول الفورية لمعالجة أي مشكلة، مؤكداً على ضرورة التنسيق بين معامل مديرية الصحة ومعامل شركة المياه والعمل كفريق واحد من أجل الصالح العام وصحة المواطن.