محافظ الغربية يتفقد المنطقة الصناعية: تصل استثماراتها لـ"5 مليارات جنيه"

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم الإثنين في جولة عدد من المشاريع القومية والخدمية بطنطا والمحلة، حيث تفقد المنطقة الصناعية بالمحلة وأعمال رصف الطريق المؤدي إليها، حيث أشار المحافظ إلى أن المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى هي واحدة من 13 منطقة صناعية تقرر إنشائها على مستوى الجمهورية، ومقامة على مساحة 143 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات تصل إلى 5 مليار جنيه وتوفر 25 ألف فرصة عمل.

كما تفقد الأعمال الجارية لإنشاء ٨ عنابر بمشروع مزرعة البيض بقرية كفر الشيخ سليم بمركز طنطا، والمسند لإحدى الشركات الوطنية، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيكون له الأثر الواضح في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.

وتابع المحافظ أخر الأعمال الجارية في المجزر النصف آلي بقرية شبشير الحصة، والذي يقع على مساحة 30 قيراط والمسند لإحدى الشركات الوطنية وتم تصميمه على أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة للعمل بشكل نص آلي لاستيعاب 1680 رأساً يومياً.

وفي المحلة تابع المحافظ أعمال إنشاء سور حول مصنع تدوير القمامة بالمحلة، كما تفقد المحافظ أعمال الرصف الجارية بمنشية البكري وكورنيش بحر شبين المؤدي للمنطقة الصناعية، والذي سيكون متنفس لأهالي المنطقة.

وتنقسم إلى 3 مراحل ( الأولى وتم الانتهاء منها وهي مجمع صناعات نسيجية متكامل بعدد 615 وحدة صناعية على مساحة 40708 م2، وجاري العمل بالمرحلة الثانية والثالثة) .

وأكد الدكتور طارق رحمي أن المحافظة مستمرة في المتابعة اليومية لكافة المشروعات من خلال الجولات المستمرة للتأكد من تنفيذ المخطط الزمني والالتزام بكافة المعايير المتفق عليها مع الشركات.