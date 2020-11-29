تضامن الغربية تستجيب لنداء مواطن لا يجد سكنا وتنقذه من الشارع

أنقذت لجنة "مواطن بلا مأوى" التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، مواطنا من أحد شوارع طنطا لا يجد سكنا يقيم فيه، وقامت باصطحابه إلى مقر مؤسسة المسنين والعجزة التابعة لجمعية الدفاع بالغربية.

كانت أماني خالد النادري، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، كلفت الدكتور خالد أبو المجد، رئيس فريق التدخل السريع، رئيس لجنة "مواطن بلا مأوى" المقامة تحت رعاية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بالتوجه إلى موقع بلاغ مواطن مريض بالشارع، وإنقاذه من المخاطر المحيطة به.

وعلى الفور، توجه رئيس فريق التدخل السريع، يرافقه رضا شاهين، عضو فريق التدخل، وتبين أن المواطن يدعى "أ. أ. م. خ" ويبلغ من العمر 40 عاما، ويقطن بأحد الشوارع بمدينة المحلة الكبرى لوجود مشكلات أسرية.

وأوضح الدكتور خالد أبو المجد، رئيس فريق التدخل السريع بتضامن الغربية، أنه سبق التعامل مع المواطن منذ عام، وأن شقيقته قد حضرت واستلمته من المؤسسة، وبالتحدث معه للوقوف على المشكلة أكد على وجود مشكلات بمنزل شقيقته بسببه، وأنه لايحب أن تتفاقم المشكلات بسببه، وتم الاتصال بشقيقته وأكدت نفس حديث المواطن.

وعقب ذلك، قام الفريق باصطحابه، بعد مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية، حيث تم إجراء تحليل BCR وتبين من الفحص أنه غير حامل لفيرس كورونا، وتم إيداعه بمؤسسة المسنين والعجزة التابعة لجمعية الدفاع بالغربية.