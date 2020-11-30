وفد من مديرية أمن الغربية يزور مدرسة التربية الفكرية بطنطا احتفالاً باليوم العالمي للطفل

إنطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين والتواصل الإيجابى مع كافة شرائح المجتمع..فقد قام وفد من ضباط مديرية أمن الغربية بتنظيم زيارة لمدرسة التربية الفكرية بمدينة طنطا .. حيث تم توزيع عدد من الهدايا الرمزية للتلاميذ ومشاركتهم فى قضاء يوم ترفيهى لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم.

وكان لتلك الزيارة الأثر الطيب فى نفوس التلاميذ والعاملين بالمدرسة ، وقد أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة وتلك المبادرة من وزارة الداخلية.

هذا وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى إستمرار تنظيم الزيارات الإنسانية وتوجيه القوافل الخدمية لما لها من إعتبارات إنسانية وإجتماعية، إيماناً بالدور المجتمعى الذى تضطلع به أجهزة الوزارة للمساهمة فى تقديم الدعم للمواطنين الأولى بالرعاية.