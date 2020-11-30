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محمود مسلم

4 عاطلين وراء سرقة المواشي ببنها

كتب:

حسن صالح
06:18 م | الإثنين 30 نوفمبر 2020
سرقة مواشي

سرقة مواشي

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على 4 عاطلين، كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة المواشي، بمركز بنها، وذلك بعد تعدد شكاوى المواطنين بسرقة مواشيهم.

كان اللواء فخر الدين العربي، تلقى إخطارًا من المقدم أحمد عبدالمنعم، رئيس مباحث مركز بنها، بتعدد بلاغات سرقة المواشي بناحية المركز، وجرى إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، والعقيد عمرو الجزار، مفتش مباحث بنها، وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب تلك الوقائع، تشكيلا عصابيا يقوده 4 عاطلين مقيمين دائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبطهم، واعترفوا بارتكابهم 7 وقائع لسرقة المواشي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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