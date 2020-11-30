رئيس متحف الحضارة: مخازننا تسع 60 ألف قطعة أثرية

قال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، إن المتحف أقرب إلى أن يكون منارة ثقافية حضارية في قلبها متحف، بمعنى أن هناك الكثير من الأمور المرتبطة بالحضارة، ليست متعلقة بالآثار مباشرة، تحيط بالمتحف، وهو ما يجعله مكملا.

وأضاف غنيم خلال تصريحات مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، أن هناك مسرح وأنشطة مدرسية وقاعة محاضرات كبيرة، ومعامل ومراكز ترميم تجعل المنشأة منارة ثقافية حضارية.

ولفت إلى أنه مشروع على قدر كبير جدًا من الجمال والرقي، ولا يوجد ما يضاهيه على مستوى العالم، من حيث الفكرة والنشأة والمزج بين أنواع مختلفة من الثقافة والحضارة والصناعة الترفيهية وبازارات تتعرض للحرف المصرية ومطاعم وخلافها.

وأوضح أن المتحف يختلف عن المتاحف الأخرى، في أنه ليس متحفا نوعيًا على غرار المتحفين الإسلامي والقبطي، وليس متحفًا متخصصًا في الآثار الفرعونية، إذ أنه يأخذ الزائر في جولة للحضارة المصرية قبل التاريخ حتى الآن، مشيرًا إلى أن سعة مخازن المتحف تتعدى 60 ألف قطعة أثرية.

وتابع: "في هذا المتحف يتعرض الزائر للتراث المادي وغير المادي، أي أننا لا نعرض تماثيل لكننا نتعرض للأخشاب والحلي والقماش والنسيج، بالإضافة إلى التشريف المنتظر لملوك وملكات مصر في قاعة مخصصة، إذ أن طريقة العرض تكون مختلفة تشعر الزائر أنه مقبرة حقيقية ويرى بعض متعلقات الملك، ويرى أفلاما توضح كيف كان يعيش الملك وبعض الأخبار عنه".

وأكد، أن المتحف منشأة على طراز معماري فريد، مصممة بشكل يوحي بالراحة، كما يعكس التصميم بعض الأشياء المتعلقة بالحضارة سواء، كما يطل على بحيرة الفسطاط التي شهدت أعمال تطوير واسعة، ما سيمكن الزائر من مشاهدة منظرًا جميلًا، بالإضافة إلى الخضرة.