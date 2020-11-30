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فصل التيار الكهربائي غداً عن قرية "خط الدوية" ببني سويف للصيانة

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عمرو رجب
09:02 م | الإثنين 30 نوفمبر 2020
ديوان عام محافظة بني سويف

ديوان عام محافظة بني سويف

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف، أنه تقرر فصل التيار عن قرية خط الدوية بمركز بني سويف، اعتباراً من الساعة 8.30 صباحا حتى 1 ظهر غدا الثلاثاء 1 ديسمبر 2020، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

وتقدم قطاع كهرباء بني سويف بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، مناشدا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.

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