سفير اليابان بالقاهرة يحضر توقيع تحديث نظام عدادات الكهرباء المتقدمة

حضر سفير اليابان بالقاهرة، نوكي ماساكي، اليوم، حفل توقيع "مشروع تحديث نظام إدارة التوزيع وإدخال البنية التحتية للعدادات المتقدمة في شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء"، وأشاد سفير اليابان بالشراكة المصرية - اليابانية في هذا المشروع، مؤكدا أن أن اليابان لها باع طويل في دعم قطاع الكهراباء والطاقة.

وقالت سفارة اليابان في القاهرة، في بيان صادر اليوم، إن تعزيز وتحديث قطاع الكهرباء له أهمية شديدة لتقديم حياة أفضل في مصر مع سرعة نمو الاقتصاد والسكان بها. وأضافت أنه لتحقيق هذا الهدف، بالإضافة إلى توليد الكهرباء ونقلها، فإن توزيع الكهرباء أيضًا يحتاج لتطوير.

وفي عام 2016، استجابت الحكومة اليابانية بشكلٍ إيجابي لطلب مصر من خلال الموافقة على تقديم قرض بمبلغ 25 مليار ين ياباني، ما يعادل 240 ميلون دولار أمريكي، لتحديث نظام توزيع الكهرباء بالإسكندرية، وشمال القاهرة وشمال الدلتا.

وفي إطار هذا القرض، جرى اليوم توقيع عقد الجزء الخاص بشمال القاهرة، والذي يمثل حوالي 96 مليون دولار أمريكي، بين الشركة القابضة للكهرباء وشركة تويوتا تسوشو وشركة السويدي إلكتريك للتجارة والتوزيع.

وأكدت السفارة اليابانية بالقاهرة أن هذا المشروع سيحسن من كفاءة توزيع الطاقة عن طريق تحديث نظام إدارة البنية التحتية وإدخال البنية التحتية للعدادات المتقدمة. موضحة أن المشروع سيخفض انقطاع التيار الكهربائي إلى الخُمس وستزيد كفاءة تحصيل فواتير الكهرباء، وسيجري تجنب سرقات الكهرباء، كما أن تقليل الفاقد في عملية توزيع الكهرباء سيكون له أثر إيجابي على المناخ.

ومن جانبه، أشاد سفير اليابان بالشراكة المصرية - اليابانية في هذا المشروع، مشيراً، إلى شركة تويوتا تسوشو، التي تربطها علاقات صداقة طويلة مع مصر، كمقاول رئيسي للمشروع، وشركة هيتاشي إيه بي بي المصنع لنظام توزيع الكهرباء.

كما أوضح، أن اليابان لها باع طويل في دعم هذا القطاع المحوري للتنمية في مصر، وهو قطاع الكهرباء والطاقة، بالتزامات تقدر بـ 2,1 مليار دولار أمريكي حتى الآن.

وأكد السفير الياباني أن الإنجازات الأخيرة شملت إنشاء محطة توليد الطاقة بالرياح بجبل الزيت على ساحل البحر الأحمر، ومحطة كهرباء شمال القاهرة.

ووعد السفير الياباني، بالاستمرار في العمل عن كثب من أجل تحسين حياة الناس من خلال مشروعات في قطاع الكهرباء والطاقة من أجل التنمية الشاملة والمستدامة.

بدوره، أعرب الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تقديره لدعم اليابان الطويل لقطاع الكهرباء والطاقة في مصر، معرباً عن رغبته في تعزيز هذا التعاون الثنائي بين مصر واليابان.

وحضر حفل التوقيع، إلى جوار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والسفير الياباني، المهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، والمهندس حسام عفيفي، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وأومورا يوشيفومي، الممثل الرئيسي لمكتب "الجايكا" بمصر، وناميكاوا هيروكي، مدير عام قطاع مشاريع البنية التحتية للطاقة بشركة تويوتا تسوشو، وكوياما توكوجي، المدير العام لمكتب التمثيل بالقاهرة لشركة تويوتا تسوشو.