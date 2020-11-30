بعد "فيديو الراقصة لورديانا".. تعليم قنا تضع كلمة سر للسبورات الذكية

شدد الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، في اجتماعه مع مديري عموم الإدارات التعليمية، على وضع كلمة سر للسبورات الذكية من قبل مسئول مناهل المعرفة، لضمان عدم إساءة استخدامها بجانب تسجيل البرامج التعليمية التي تبث عبر التليفزيون الرسمي وتخزينها على اسطوانات للطلاب وإعلان جدول الحلقات الجديدة وفتح قنوات اتصال مع أولياء الأمور، وعقد لقاءات دورية لبحث المشكلات والاسهام في طرح الحلول.

جاء ذلك في الاجتماع المنعقد بقاعة المديرية في حضور منال عبد الوهاب وكيل المديرية و سعيد حسن رئيس مجلس الامناء ومديري عموم الإدارات التعليمية ومديري إدارات التخطيط والإحصاء وتكنولوجيا المعلومات و العلاقات العامة.

وأكد الدكتور صبري خالد على أهمية الالتزام بالقرارات الوزارية رقم 74 المعني بتشكيل لجنة البيئة والصحة بكل إدارة تعليمية ومدرسة والإخطار الفوري عند ظهور أي حالات إصابة، وكذلك القرار الوزاري 192 الخاص بتفعيل مجموعات التقوية.

وفي إطار ضبط الأداء الإداري نبه خالد على الرجوع إلى الإدارة ومن ثم المديرية في حال عقد أي دورات او ندوات أو ورش عمل لجهات من خارج المدرسة وكذلك عدم قبول أي تبرعات إلا بعد الرجوع إلى المديرية مع مراعاة التسلسل الوظيفي في المكاتبات بجانب تفعيل سجلات الأمن والزيارات بالمدارس.

كانت إحدى مدارس قنا شهدت قيام طالبين ومعلم بتشغيل فيديو الراقصة لورديانا على الشاشة الذكية في إحدى قرى نجع حمادي، كما شهدت إحدى المدارس قيام طلاب بتشغيل السبورة للعب "سابواي".