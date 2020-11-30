لجنة برلمانية تمنح الحكومة 15 يوما لتقديم خطة لمواجهة الأمطار

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، الحكومة المصرية، بضرورة وضع رؤية تشتمل على خطط تنفيذية واضحة وحزمة التمويل اللازمة لمواجهة الأمطار الغزيرة والتغيرات المناخية.

وأشارت اللجنة فى توصياتها عقب الجلسة الموسعة، اليوم، والتى استغرقت أكثر من 5 ساعات، لمناقشة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية وكيفية استعدادها لمواجهة الأمطار الغزيرة التى سقطت على مناطق متفرقة من الدولة، وخاصة محافظة الإسكندرية وما أصابها من أضرار جسيمة، وصلت إلى وفاة بعض المواطنين وسقوط بعض المنازل، وعرض التدابير اللازمة لتلافي تكرار حدوث ذلك مستقبلا، إلى ضرورة عقد جلسة أخري يوم 15 من شهر ديسمبر المقبل، لاستكمال متابعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة هذه المشكلات، واستعراض ما انتهت إليه الوزارات المعنية، ومنها وزارات الإسكان والري والتنمية المحلية، وموقف محافظة الإسكندرية، والاستماع إلى رؤية وزارة الري والموارد المائية بشأن استغلال مياه الأمطار وإعادة استخدامها مرة أخرى.

ودعت اللجنة وزارة المالية إلى إعلان تفهمها بخصوص عوائد التصالح في مخالفات البناء وأن توجه بشكل لامركزي، وتخصص منها نسب لصالح تجهيز البنية التحتية ومواجهة الأمطار وإنجاز مشروعات الصرف الصحي.

كان المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قد أكد خلال الاجتماع إن أزمة الأمطار تكون شديدة في محافظة الإسكندرية، عن باقى المحافظات خلال نوات الأمطار الأخيرة.

وأشار خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية وكيفية استعدادها لمواجهة الأمطار الغزيرة التى سقطت على مناطق متفرقة من الدولة وخاصة محافظة الإسكندرية وما أصابها من أضرار جسيمة وصلت إلى وفاة بعض المواطنين وسقوط بعض المنازل، مع عرض التدابير اللازمة لتلافى تكرار حدوث ذلك مستقبلا،إلى أن التحدي الكبير في هذه الأزمة هي المناطق غير المخططة والعشوائية التي لا يوجد فيها شبكات صرف صحي، ولابد من وضع خطة لتنفيذ الشبكات فيها"، مضيفا أن هناك مناطق في الإسكندرية خلال النوة لا يستطيع الناس النزول من بيوتهم لمدة 3 أيام.

وقال "رسلان": "طالبنا خلال اجتماع مع رئيس الوزراء بدراسة عن الأمطار، حيث إن كمية الأمطار زادت عن السنوات الماضية، مما يتطلب زيادة الطاقة الاستيعابية، وهذا الملف مهم جدا ونأمل أن تنتهي الدراسة سريعا مع هيئة الأرصاد، فهناك مناطق تغرق في ربع ساعة، بسبب العشوائيات ولأنها غير مخططة والعمارات فيها 20 دور".