خريطة سقوط الأمطار على البلاد خلال 6 أيام: خفيفة ومتوسطة ببعض المناطق

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم، خريطة بالأماكن المتوقع سقوط أمطار بها على مستوى الجمهورية، في الفترة من يوم غدِ الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر، وحتى الأحد الموافق 6 ديسمبر 2020.

الثلاثاء 1 ديسمبر

يتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد السواحل الشمالية تساقط أمطار متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح - السلوم - بورسعيد - العريش - رفح)، وخفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري (فرالشيخ - البحيرة).

الأربعاء 2 ديسمبر

يتوقع الخبراء أن تشهد السواحل الشمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح - السلوم - بورسعيد - العريش - ورفح)، وتكون خفيفة على بعض المناطق من (كفرالشيخ - البحيرة).

الخميس والجمعة 3 و4 ديسمبر

يتوقع الخبراء انعدام فرص سقوط الأمطار على مستوى الجمهورية.

السبت 5 ديسمبر

فيما يتوقع الخبراء تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (بلطيم - دمياط - بورسعيد - رفح - العريش).

الأحد 6 ديسمبر

أما يوم الأحد، فمن المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية أمطار خفيفة على بعض المناطق من (دمياط - بورسعيد - رفح - العريش).

ويتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة، وتتكون الشبورة المائية صباحًا على القاهرة وشمال الصعيد.

فيما يتوقع أن يسود ليلًا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة 20 13

الإسكندرية 20 13

وادي النطرون 20 12

طنطا 20 13

شبين الكوم 20 13

دمنهور 19 12

بلطيم 21 13

مطروح 18 11

السلوم 18 11

سيوة 20 09

بورسعيد 22 15

دمياط 21 14

الزقازيق 21 13

المنصورة 21 12

الإسماعيلية 23 12

السويس 22 13