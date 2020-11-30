فيديو.. الأرصاد: شبورة صباحا.. وفرص لسقوط الأمطار الثلاثاء والأربعاء

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الأحوال الجوية في تحسن منذ السبت الماضي، وانعدمت فرص سقوط الأمطار على معظم أنحاء الجمهورية، مع سطوع تام لأشعة الشمس معظم فترات النهار، وعودة درجات الحرارة للمعدلات الطبيعية خلال هذا الوقت من العام، والرياح معتدلة على أغلب مناطق الجمهورية.

وأضافت شاكر، خلال حديثها مع درية عاطف مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، أنّه مع نهايات اليوم ستبدأ فرص سقوط الأمطار بمناطق من أقصى غرب البلاد مثل السلوم ومطروح، أما باقي الجمهورية فتنعدم تماما فرص سقوط الأمطار، مشيرة إلى أنّ الشبورة المائية ظهرت اليوم في الصباح الباكر وتستمر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وعدا ذلك لا توجد أي مشكلات في حالة الطقس، وهناك استقرار تام اليوم.

وشددت شاكر على أنّ غداً الثلاثاء والأربعاء متوقع عودة سقوط الأمطار مرة أخرى على السواحل الشمالية للبلاد، ويشهد الساحل الشمالي كله، بداية من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم والعريش ورفح وبورسعيد، لكن الأمطار كلها متوسطة الشدة، ولا يوجد منها أي مشكلات أو قلق، وهو أمر طبيعي بالنسبة لفصل الخريف وسيستمر يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأكدت "شاكر" أنّ الأمطار ستمتد لمحافظات الوجه البحري، خاصة شمال الوجه البحري، مثل كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية وكلها أمطار من خفيفة لمتوسطة، ولا توجد أي مشكلات بها، موضحة أنّه في القاهرة، وباقي المحافظات سيكون الجو مستقراً، ولن تكون هناك فرص لسقوط أمطار، وموجة الأمطار التي سنشهدها ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء فقط، لكن باقي الأسبوع سيكون الطقس مستقراً تماماً على معظم الأنحاء.

وناشدت "شاكر" المواطنين بمتابعة النشرات الجوية، خاصة أنّ التقلبات الجوية خلال هذه الفترة سريعة جداً وتتغير يوماً بعد يوم، وتختلف الأحوال الجوية، سواء في درجات الحرارة أو الأمطار ونشاط الرياح، كما أنّ متابعة النشرات الجوية أمر مهم جداً، مشددة على القيادة بهدوء أثناء فترات هطول الأمطار وفي الصباح الباكر وارتداء الملابس الشتوية، خاصة أثناء ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.