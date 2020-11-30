"إعلام أسيوط" ينظم لقاءً حول التغذية السليمة للأطفال

نظم مركز إعلام جنوب أسيوط التابع للهيئة العامة للاستعلامات لقاءً إعلاميا بعنوان التغذية السليمة للطفل من أجل صحة أفضل، وذلك بقاعة مدرسة التعليم الأساسي بقرية الزرابي، وذلك بالشراكة مع التربية والتعليم والصحة بأسيوط.

وأضافت مدير المركز أنه حاضر باللقاء دكتورة ميمي صابر زخاري مدير الإدارة الصحية بأبوتيج حيث تناولت الدور الذي تلعبه التغذية الصحية السليمة للطفل في الوقاية من الأمراض مثل الأنيميا وفقر الدم وضعف المناعة وما يصاحبهما من أعراض غير محمودة ومشكلات صحية لدى الأطفال.

وأشارت إلي أن هناك مشكلة كبيرة بالنسبة لسوء التغذية عند الأطفال وخاصة بالقري.

وتقدمت بالوصفات الغذائية من أجل طعام صحي وأهم العناصر الغذائية التي يجب توافرها كضمانة للنمو السليم للطفل مشددة علي خطورة تخطي وجبة الإفطار وضرورة الابتعاد عن الوجبات الجاهزة والمشبعة بالدهون والألوان الصناعية، موضحة أهمية النظافة الشخصية للطفل وكذلك نظافة المنازل كوقاية من الأمراض المعدية والمنقولة.

استهدف اللقاء طلبة المدرسة وأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس وقيادات طبيعية بالقرية .