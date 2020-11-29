الاتصالات تطلق مبادرة لتأهيل شباب الخريجين لسوق العمل في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إطلاق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة تدريب شباب الخريجين على أحدث تكنولوجيا التحول الرقمي لتأهيلهم لسوق العمل، تنفيذًا لخطة الدولة فى التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار المحافظ إلى أن الوزارة أعلنت عن مبادرة تدريب شباب الخريجين، بشرط ألا يكون المتقدم قد مضى على تخرجه أكثر من 5 سنوات، على أن يتم التقدم والتسجيل والإطلاع على المزيد من التفاصيل وباقى الشروط المؤهلة من خلال الرابط الالكترونى بالمعهد القومى للاتصالات https://www.nti.sci.eg/dey.

ولفت إلى أنه سيتم منح المتدرب مكافأة تحفيزية تصل إلى 1000 جنيه شهرياً، إضافة إلى شهادة من المعهد القومي للاتصالات باجتياز البرنامج التدريبى بنجاحن فضلًا عن شهادة أكاديمية من الشركات العالمية (للوحدات المؤهلة للشهادات الدولية).

وناشد محافظ أسيوط شباب الخريجين مما تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالدورات التدريبية أن يتقدموا ويسجلوا بياناتهم على الموقع الالكتروني، واختيار ما يناسبهم من الدورات التدريبية، مشيرًا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتحمل تكلفة العملية التدريبية بالكامل.

في ساق آخر، قال المحافظ أسيوط، إن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" جاري تنفيذها على قدم وساق للانتهاء منها في التوقيتات والمواعيد المحددة مسبقاً، على أن يتم مراعاة المواصفات الفنية والقياسية في التنفيذ، وذلك ضمن خطة الدولة والمنفذة تحت إشراف وزارتي التنمية المحلية والتخطيط في 60 قرية بالمرحلة الأولى بمراكز المحافظة الأكثر احتياجاً، وذلك بقطاعات الصحة والأبنية التعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والرصف وقطاعات الخدمات.

وتفقد المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد للمحافظة بعض المشروعات الخدمية والمرافق الجاري تنفيذها بقرى مركز أبوتيج ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستمع إلى شرح لمراحل الإنشاء ومعدلات التنفيذ.

وعلى صعيد آخر، أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ضرورة الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وتقديم خدمات أفضل للمربين والمزارعين من خلال الإدارات البيطرية بكافة مراكز المحافظة، وقيامها بعمليات التحصين من الأمراض المختلفة وتنظيم الندوات الارشادية والتعليمية، إضافة إلى إجراء عمليات التلقيح الاصطناعي للماشية والاستفادة من السلالات المتوافرة بالمحافظة.

وأكد الدكتور خالد بكري مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، أن متوسط الحيوانات الملقحة في الفتره الأخيرة بلغ 3600 حيوان شهرياً، وذلك خلال حملات متواصلة بمراكز وقرى المحافظة أي بنسبة 80٪ تقريباً من إجمالي تعداد الإناث فوق سنتين.