تركي آل الشيخ يطرح أول عمل فني له مع أصالة نصري

طرح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، أول عمل فني يجمعه بالفنانة أصالة، الذي يحمل عنوان"الفرق الكبير"، وذلك عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر".

أغنية "الفرق الكبير"، من كلمات تركي آل الشيخ، ألحان نواف عبدالله، توزيع خالد عز.

ومن جانب أصالة، أعربت مؤخرا عن إعجابها بكلمات الأغنية، قبل طرحها عبر حسابها الرسمي بتويتر.

وكتبت أصالة، "الأغنية غير عاديّة ومو طبيعيّة.. غايه بالسهولة وتفاصيل لا تخطر على بال.. عشقتها ..تحدّتني وتحدّيتها.. حلوة بطريقة ساحرة.. طيّبة متلّ قلّبك أبوناصر الغالي الطيّب الوفي.. كلّلي سعادة وفخر بتعاوني الأوّل معك ياطيّب السيرة ابن الرّياض البار"

كان تطبيق ديزر للأغنيات، أعلن تصدر أغنيات ألبوم الفنانة السورية أصالة نصري، الجديد "لا تستسلم"، جميع قائمة التريند فى دولتي السعودية والإمارات.

ألبوم أصالة الخليجي، سيكون من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أول ألبومات أصالة، بعد غياب عامين من الغناء.

الألبوم يتضمن 20 أغنية خليجية هي: لا تستسلم، سوي، ووش كنت تقول، ونظرتي، ويوم لي، ويلطف بحالي، وأنا معاك، والله وتفارقنا، ورفقا، وأنا عمري، ونعم أشتاق، وبيان، وغيمتك هلت، ويا مثبت، وكالمعتاد، والمحك، وغمض عيونك، وما عرفت أنطق، واشتقتلك، ودروب الأماني.

وكتبت أصالة "كنّا قدّ رسمنا خطّة جديدة لتسويق ألبومي (لاتستسلم).. وبناء عليه احتفظنا بمنشوراتي السابقه جانباً، كيّ تكون صفحتي مخصّصه لكلّ مايتعلّق بهذا العمل الّذي هو بالنّسبة لي طوق النّجاة الّذي أنقذ روحي وقلبي منّ أعاصير الألمّ، ولكنّ لاشئ يكون إلّا أنّ شاء الله".

وأضافت "لأنّني لمّ أفصل نفسي وما أشعر على الصّعيد الإنساني، عنّ عملي الّذي يتطلّب بعض التنحّي، والكثير من الحياديّه.. إلّا أنّني لمّ أستطع أنّ أُكمل الخطّة الإعلانيّة، وفعلت ماأفعله دائماً وكان منشوري الثاني يدعمّ مشروعي الّإنساني الّذي تعهّدتُ فيه لنفسي أنّ أبقى ماحييت وما استطعت إنسانة قبل أيّ شئ، أُعبّر عنّ تفاعلي وأفضفض عمّا يجول بخاطري، أصرخ أبكي أُخطئ أُصيب أفعل ماأشعر به، وقدّ تيقّنت أنّي لنّ أعرف الاحترافيّة الّتي سنّ قانونها بشر مثلنا، والّتي تُطالبنا بإبقاء مشاعرنا جانباً، وأنّ التّعاطف والتًفاعل والتّعبير عنهما، قدّ يكونا خطراً مُحدقاً بالمشروع كُلّه".

وأكمل الفنانة أصالة: "أنا وما بعرف كون غير هيك.. وهيك أنا متل كتير ناس، بنفس اليوم بغنّي وبضحك مع ولادي وببكي على وطني وبتعاطف معّ مُجتمعي، وبتواصل مع صحابي، وبحطّ كحلي بكلّ اهتمام، رغمّ إنّي بعرف رح يتبهدل بعد شوي بدموعي، وبرجع مرّة تانية برتّبه وهكذا.. والّلي ذكرته كلّه بحبّ أحكي عنّه وأكتب ووصّل تفاصيل شعوره، وعندي يقين بأنّي بكلّ ماذكرت حتّى الكركبة والّلخبطة الّلي بعملهمّ هنّن جزء منّي".