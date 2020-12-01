صاحب البلاغ ضد فتاة سقارة: أهانت الحضارة الفرعونية

قال أشرف فرحات، المحامي بالنقض، إنه تقدم ببلاغ إلكتروني ضد عارضة الأزياء سلمى الشيمي، المعروفة إعلاميا بـ "فتاة سقارة" بعد جلسة تصوير لها في منطقة آثار سقارة.

وأضاف "فرحات" في مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام" المذاع على فضائية “ten” ويقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، أنه يرى في جلسة التصوير إساءة للحضارة الفرعونية والدولة المصرية، وظهر ذلك من خلال غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتم فحص حسابات مواقع التواصل الاجتماعي للعارضة على "فيسبوك" و"انستجرام" وتم العثور على صور عليها ألفاظ تستحق المساءلة القانونية.

وأوضح أن هناك بعض المدافعين عنها يشيرون إلى أن بعض الممثلات كانت لهن صورا مثل هذه الصور من قبل، ولكن أرد عليهم بأنه في هذا الوقت لم توجد تشريعات جديدة خاصة بالسوشيال ميديا التي صدرت بتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2018 للحفاظ على تقاليد المجتمع.

وذكر أن هذه الصور لا تعبر عن الحضارة المصرية العريقة وتمثل إهانة واضحة، لافتا إلى أن حرية الأجانب الشخصية في ملابسهم يحترمها المجتمع المصري، والصور تكون بهدف الاحتفاظ بذكرى وليس للترويج الشخصي، مشيرا إلى أن البلاغ الموجه ضد الشيمي، بسبب احتواء حسابها على فيسبوك على صور بـ"روب الحمام" وألفاظ خارجة وبعض الإيحاءات الخادشة للحياء بجانب إهانتها للحضارة المصرية.

وثمن المحامي بالنقض قرار قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بتحويل المسؤولين إلى التحقيق بعد هذه الواقعة المشينة.

وأمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بالتحقيق في واقعة التقاط عارضة أزياء صور في منطقة سقارة الأثرية من أجل الوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وطلبت تحريات مباحث شرطة السياحة والأثار من أجل استكمال التحقيقات في القضية.

وأعلن الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، تحويل موضوع عارضة الأزياء التي التقطت صورا مثيرة ومزعجة في منطقة سقارة الأثرية إلى النيابة العامة وانتشرت صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، للتحقيق فيه، واتخاذ الإجراءات القانونية لمن قصر وتسبب في حدوث ذلك الأمر.