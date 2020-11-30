نقيب الصيادلة: بيع الأدوية عبر التطبيقات والمواقع جريمة متكاملة الأركان

قال الدكتور عصام عبدالحميد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، إن التطبيقات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل بيع الأدوية، هي جريمة متكاملة الأركان على المريض المصري، وأغلبها أدوية مغشوشة ومجهولة المصدر، مؤكدًا أن القانون المصري حدد من الذي يعمل في صناعة الدواء أو بيعه، وهي الصيدليات التي يصدر لها ترخيصات.

وأضاف "عبدالحميد"، خلال لقاء عبر "زووم" مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، "لو المريض بيشتري الدوا من تطبيق، هنحاسب مين لو الدواء طلع مضروب أو مغشوش، المفروض إننا نحاسب مين، معظم الأدوية التي بتوصل للناس بتيجي من مجهول، وده مكمن الخطورة نفسها، أن الأدوية مجهولة".

وتابع أن الصيدليات المصرية متواجدة في كل مكان، والجميع يثق فيهم، خاصة أنهم مرخصون وفقا للقانون، مشيرًا إلى أن هذه التطبيقات خطر كبير على الشعب المصري وعلى المرضى المصريين، متابعًا: "التطبيقات بيقولوا خصم على الأدوية عشان يجذبوا الناس، والأدوية مجهولة، ومفيش أدوية المفروض أصلا يتعمل عليها خصم، الأدوية مسعرة جبريًا".

وشدد على أنه لا يوجد أي قانون يشير إلى إمكانية عمل تطبيقات لبيع الأدوية، مؤكدًا أن هدفه هو صحة المواطن، خاصة أن تلك التطبيقات مخالفة للقانون، ومجهولة المصدر، ولذلك الأمر خطر جدًا على المريض المصري، "لو المريض دخلوا دواء مغشوش أو غير سليم هنحاسبوا ازاي طيب".

وناشد نقيب الصيادلة المواطنين: "خدوا بالكم من التطبيقات دي، متشتريش حاجة من التطبيقات دي، معظمها مغشوش ومضروب، فيه أكتر من 80 ألف صيدلية في مصر بيقدم الخدمة بشكل مميز جدًا، ومفيش خصومات بتتقدم على الأدوية في أي مكان خالص".