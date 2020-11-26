صيادلة القاهرة لـ"المواطنين": "احذروا أدوية الإنترنت والتليفزيون مميتة"

حذر الدكتور محفوظ رمزي، عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة، المواطنين من الحصول او شراء أي دواء من التطبيقات الالكترونية، لأن معظم تلك التطبيقات تبيع أدوية مغشوشة، موجها نداء للجمهور المصري بعدم الحصول على تلك الأدوية والمعروفة بادوية الشنطة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فهناك بعض الأدوية يكون تأثيرها الصحي على المواطن مميته، خاصة مرضى الضغط والسكر.

وأكد رمزي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن": " أن تلك التطبيقات تبيع الوهم للجمهور وتقوم بإفراغ العلاج من الشرائط وتعيد تدويره مرة أخرى وتبيعه بسعر أعلى للجمهور، لافتا إلى أن مجلس النقابة الفرعية قام بتوفي شكرى كبري بديلة لتوزيع الأدوية بدلا عن إحدى الشركات المخالفة لقانون النقابة وتساهم في تلك التطبيقات الالكترونية".

النقابة تتقدم ببلاغات ضد التطبيقات والمواقع الإلكترونية التى تبيع أدوية عبر الإنترنت

وقالت النقابة العامة للصيادلة، إنه استمرارا لحملاتها ضد التطبيقات والمواقع الإلكترونية التى تبيع أدوية عبر الإنترنت، فقد تقدمت النقابة ببلاغ فى جهاز حماية المستهلك قسم مكافحة جرائم الإنترنت حمل رقم2059006، وذلك ضد 8 تطبيقات لبيع أدوية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، إضافة إلى أنه سبق تقديم بلاغ آخر حمل رقم 2024728 ضد تطبيق "صيدليتى"، وذلك لمخالفتهم للقانون.

وأوضحت نقابة الصيادلة، أن تلك الإجراءات تأتى فى إطار سعى النقابة الدائم للقضاء على هذه التطبيقات وملاحقتها قانونياً، حيث انها كيانات تعمل بلا ضوابط ولا قواعد رقابية أو مهنية وبالتالي لا يمكن محاسبتها في حالة وقوع أخطاء مهنية يترتب عليها الإضرار بصحة المواطن المصري.

وأكدت النقابة على مخالفة تلك التطبيقات لعدة قوانين ولوائح منظمة للعمل بالمهنة أبرزها أولاً :قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 فى المواد رقم (37) ، و 75، و18، ثانياً: قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969، ثالثاً: مخالفة اللائحة التنفيذية لسنة 1970 "لائحة آداب المهنة" بالمادة (3)، رابعاً : قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.