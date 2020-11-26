حملات على مستشفيات وصيدليات المنيا للتأكد من توافر أدوية كورونا

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعاً موسعا، مع اللجنة العليا للصحة، بحضور نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، وذلك لمناقشة مدى جاهزية منظومة القطاع الصحي بالمحافظة، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، والتعامل مع الموقف في ظل الظروف التي تمر بها البلاد للخروج بالوطن من هذه الأزمة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، وأعضاء اللجنة من مسؤولي القطاع الصحي بالمحافظة.

وجه المحافظ، الشكر والتقدير لكافة الأطقم الطبية والتمريض، لما بذلوه من مجهودات وتضحيات خلال مواجهة الموجة الأولي لفيروس كورونا، مؤكدا دعمه الدائم لجيش مصر الأبيض، وتوفير كافة أوجه الدعم لجميع العاملين من أطباء، وصيادلة وتمريض، ومسعفين، وفنيين.

استعرض المحافظ، الاستعدادات داخل منظومة القطاع الصحي للوقوف على مدي الاحتياجات الفعلية، وللتأكد من توافر كافة الادوية والمستلزمات الطبية والوقائية، وذلك لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا.

شدد المحافظ، على تكثيف الحملات المرورية على المستشفيات والصيدليات للتأكد من مدي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، موجها بحسن معاملة المرضي، كما وجه المحافظ بتكثيف عمل الدورات التدريبية لرفع كفاءة الاطقم الطبية والتمريض.

ودعا المحافظ، جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، الي ضرورة التعاون المستمر والتنسيق مع منظومة القطاع الصحي، موجها بتوحيد الجهود والتكاتف، وموجها بتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لتوفير المستلزمات الطبية والأدوية.