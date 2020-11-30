عاجل.. قرار جمهوري بتعيين الدكتور محمود زكى رئيساً لجامعة طنطا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً لسنة ٢٠٢٠ بتعيين الدكتور محمود أحمد زكى محمد رئيسًا لجامعة طنطا.

جدير بالذكر أن الدكتور محمود زكي حصل على درجة بكالوريوس الهندسة المعمارية من كلية الهندسة جامعة القاهرة في عام ١٩٨٧، ودرجة الماجستير في عام ١٩٩٢ ثم درجة دكتوراة الفلسفة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تصميم المستشفيات في عام ١٩٩٥.

تدرج الدكتور محمود زكي في الوظائف العلمية، حيث عُيّن مدرساً للعمارة والتصميم المعماري فى عام ١٩٩٥، ثم أستاذًا مساعدًا بقسم الهندسة المعمارية في عام ٢٠٠٠، ثم أستاذًا للعمارة والتصميم المعماري فى عام ٢٠٠٦.

شغل " زكي" العديد من المناصب الإدارية بكلية الهندسة جامعة طنطا، حيث تولى رئاسة قسم الهندسة المعمارية اعتباراً من عام ٢٠١١ حتي يناير ٢٠١٩، وعضواً باللجنة الدائمة لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدون بالمجلس الأعلي للجامعات اعتباراً من عام ٢٠١٣ حتي ٢٠١٧ ، ليشغل بعد ذلك منصب عميد كلية الهندسة جامعة طنطا منذ يناير ٢٠١٩.

ويعد الدكتور محمود زكى أحد الاستشارين الدوليين للعديد من الجهات والمنظمات الدولية منذ ٢٠٠٦ في مجال تصميم وتخطيط المستشفيات ودراسات الجدوي الاقتصادية للمشاريع الكبري وتطوير إدارة الأعمال، وله العديد من الأبحاث المنشورة فى الدوريات المحلية والإقليمية والدولية، وترأس عدة مؤتمرات محلية ودولية.

وفي وقت سابق، اليوم، كرم مجلس جامعة طنطا، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ورئاسة الدكتور عماد عتمان رئيس الجامعة، وحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، اليوم، 13 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الذين تم اختيارهم ضمن أفضل 2% من العلماء عالميا لعام 2020 طبقا لقائمة جامعة ستانفورد.

من جانبه، هنأ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، أعضاء هيئة التدريس الفائزين، مؤكداً أن ظهور 13 أستاذًا بجامعة طنطا بقائمة أفضل 2٪ من العلماء حول العالم يعكس تاريخ جامعة طنطا المشرف والمشهود لها بالكفاءة فى الأوساط العلمية الأكاديمية على المستويين العربي والدولي.

وأكد رئيس جامعة طنطا اعتزاز الجامعة بعطاء رواد التميز العلني فى كافة التخصصات، ودعا رئيس الجامعة الأساتذة المكرمين ليكونوا قدوة ونموذجا يحتذى به بين الأجيال المتعاقبة، من أجل النهوض بجامعة طنطا .

وأشار الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا، أن ظهور أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ضمن هذه القائمة يعكس دور قطاع الدراسات العليا لرفع كفاءة البحث العلمي من خلال توفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة،، حيث لا يألو القطاع جهداً فى تقديم كافة أشكال الدعم للباحثين، لتحقيق التقدم المنشود.