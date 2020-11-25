رئيس جامعة طنطا: الشباب "كلمة السر" في استقرار الدولة

أكد الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس الجامعة، على ضرورة تكريس الهوية الوطنية وقيم الولاء والانتماء في نفوس الشباب وتوعيتهم بضرورة التصدي لمؤامرات أعداء الوطن خاصة قنوات الفتنة "الإرهابية" ضد مصر، وضرورة تكاتف كافة مؤسسات الدولة للقيام بدورها في مواجهة عمليات التزييف أو التشكيك.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في افتتاح الندوة التوعوية والتي نظمتها كلية التجارة بجامعة طنطا اليوم تحت عنوان "الهوية الوطنية عبر العصور: التحديات والرؤى"، والتي حاضر فيها الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب، بمشاركة الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، والدكتور هاني الشامي عميد الكلية، والدكتور ياسر الجرف وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور هشام الإبياري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع.

وقال رئيس جامعة طنطا، إن مصر أعطت الكثير لأبنائها والتمسك بالهوية المصرية واجب وطني، مؤكدًا أن الشباب هم كلمة السر في الحفاظ على ثبات واستقرار الدولة وتحقيق النهضة الشاملة في جميع المجالات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يراهن على وعي شباب مصر العظيم، ويستمع إليهم مثلما نراه دائما في منتديات الشباب .

وأضح الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة، أن هذه الندوة التوعوية تأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على تعزيز الانتماء والحس الوطني لدى الطلاب من خلال سلسلة ندوات توعوية وتثقيفية تنظمها الجامعة على مدار العام الدراسي الحالي، مؤكدًا أهمية مثل هذه الندوات التثقيفية في ترسيخ الهوية الوطنية المصرية.

وأكد الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب خلال الندوة، حرص إدارة الجامعة علي توعية الشباب وتحصينهم من الفتن والشائعات المغرضة التي تستهدف النيل من أمن الوطن واستقراره، كما تحدث عن مفهوم الهوية الوطنية وعن الانتماء الوطني، والتأكيد على ترسيخ علاقة الشباب بالوطن، محذرا من حروب الجيل الرابع والخامس ومواجهتها بنشر الثقافة والوعي الوطني.

وقال الدكتور هاني الشامي عميد كلية التجارة ، إن الشباب ‏هم وقود الأمة￼ في مواجهة التحديات للحفاظ على الدولة ومقدراتها، ‏مؤكدًا حرص كلية التجارة على تنظيم مثل هذه الندوات بهدف تعريف الطلاب بما يحدث في مصر من مشروعات قومية ووطنية كبرى، ‏والتأكيد على الهوية الوطنية في نفوسهم.