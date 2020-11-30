يبدأ التحصيل غدا.. خطوات دفع فاتورة الكهرباء إلكترونيا

أعلنت شركات الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، بداية من الغد الثلاثاء، بدء تحصيل فواتير استهلاك شهر ديسمبر، بعد الانتهاء من طباعتها، واستبعاد القراءات الشاذة، لاستخراج فاتورة صحيحة تعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمشتركين.

ولتسهيل على العملاء، تم تسهيل إمكانية سداد فواتير الكهرباء الكترونيًا، لتخفيف الازدحام لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتستعرض "الوطن"، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، خطوات دفع فاتورة الكهرباء عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر.

خطوات تسديد فاتورة كهرباء الكترونيا

يقوم العميل الذي يرغب في سداد قيمة فاتورة الكهرباء، بالدخول على الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر، من هنــــا.

يختار الشخص بعد الدخول إلى الموقع اختيار الدفع الالكتروني لقيمة فاتورة الكهرباء، والضغط عليها.

يطلب الموقع رقم الموقع الهاتف المحمول الخاص بالمستهلك.

بعدها يتم طلب تحديد نوع الشركة الكهرباء التابع لها السكن، بالإضافة إلى ادخال رقم السداد الالكتروني والذي يتواجد في فاتورة الكهرباء

تظهر في النهاية قيمة الفاتورة المستحقة ويتم اختيار طريقة السداد المطلوبة.

طرق شحن كارت العداد مسبقة الدفع

مراكز الشحن التابعة لشركات توزيع الكهرباء (أكثر من 1000 مركز شحن)

شركات التحصيل الالكتروني أمان، حيث تم توفير أكثر من 80 ألف نقطة شحن كروت المنتشرة على مستوى الجمهورية

60 ألف نقطة شحن عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكترونى المنتشرة على مستوى الجمهورية، وهي "مكاتب البريد - مصارى - Bee - أمان - وقتى - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعى"

وكانت شركة السويدي إليكتريك قامت بتحالف مع شركة تويوتا تسوشو، عقد اليوم، مع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، لتركيب 500 ألف عداد ذكي وDMS وAMI وRTU، بالإضافة إلى لوحات الربط الحلقية الذكية، بقيمة نحو مليار وأربعمائة وواحد وستون مليون جنيه "1.461" بنظام تسليم المفتاح.