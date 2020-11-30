تركيب 500 ألف عداد ذكي بشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

وقعت شركة السويدي إليكتريك، بتحالف مع شركة تويوتا تسوشو، عقد اليوم، مع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، لتركيب 500 ألف عداد ذكي وDMS وAMI وRTU، بالإضافة إلى لوحات الربط الحلقية الذكية، بقيمة نحو مليار وأربعمائة وواحد وستون مليون جنيه "1.461" بنظام تسليم المفتاح.

ويشمل نطاق أعمال السويدي إليكتريك في المشروع، التصميم والتوريد والتركيب، لكل مكونات المشروع.

الحد من السرقات والتشغيل الأمثل للشبكة

ويساهم المشروع في تحديث البنية التحتية في مصر، حيث وضعت الحكومة أهدافًا طموحة للتوسع في استخدامات الطاقة المتجددة، ونشرها بشكل أوسع وأكبر، بالإضافة إلى الاهتمام بشبكات الكهرباء على مدار السنوات القليلة المقبلة، كما يساهم المشروع أيضا في الحد من السرقات والتشغيل الأمثل للشبكة وتحسين الفقد في الطاقة، ما يحسن في جودة الشبكة الكهربائية.

جدير بالذكر، أن المشروع سيتم تنفيذه في خلال 910 أيام من تاريخ استلام الدفعة المقدمة.

مميزات العداد الذكي:

- يحتوي على مكانين مخصصين لتركيب شريحتين خط محمول.

- يتحمل قطاع الكهرباء، التكلفة الكاملة لتركيب العداد، دون أن يتحمل المواطن أي أعباء مالية، المشروع التجريبى لتركيب 250 ألف عداد.

- يتيح للمشترك أو من ينوب عنه إمكانية شحن الكارت فى أى وقت من مراكز الشحن المخصصة ومن خلال التليفون المحمول قبل الاستهلاك أو بعد الاستهلاك واستلاف رصيد.

- يضاف الرصيد الجديد للرصيد المتبقى حتى نفاذه "حسب الاستهلاك".

- يتمتع المستهلك بنفس أسعار الشرائح.

- يتم محاسبة المشترك طبقا للاستهلاك الفعلى.

- يتيح للمستهلك إمكانية ضبط العداد على قيمة استهلاك معينة خلال الشهر ويقوم العداد الذكي بإنذاره حال قرب نفاذ الرصيد.

- يستطيع المستهلك الحصول على عدد من البيانات تظهر على الشاشة باستخدام الزر الضاغط مثل:

"الرصيد المتبقى مع تسجيل التاريخ والوقت، استهلاك الشهر الحالى بالكيلو وات ساعة، أقصى حمل بالامبير والكيلو وات، استهلاك الشهر السابق و12 شهر سابق، الاستهلاك الكلى التراكمى من وقت التركيب، التاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت، إظهار أخر حالة عبث وتلاعب بالوقت والتاريخ، رسائل نصية من شركة الكهرباء على الشاشة، مثل قبول الكارت وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد".

- تحقيق السيولة المالية لشركات توزيع الكهرباء والقضاء على خسائر تحصيل فواتير الكهرباء.

- تلافي مشاكل القراءات الخاطئة مع المستهلكين.

- يمكن للمستهلك التحكم فى الأحمال داخل منزله من خلال الهاتف المحمول.