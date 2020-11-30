الكهرباء توضح 4 مراحل للتأكد من إصدار فاتورة سليمة

أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وصول نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء للمنازل، خلال العام المالي العام الجديد لـ19.1%، والتي بدأ تطبيقها اعتبارا من أول يوليو الماضي.

مراحل التأكد من إصدار فاتورة الكهرباء السليمة

حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر المراحل التي تمر بها عملية إصدار فاتورة الكهرباء للتأكد من إصدار الفواتير الصحيحة التي تعبر عن الاستهلاك الفعلي كتالي:

1ـ تسجيل قراءة العداد وتصويرها بواسطة شركة شعاع.

2ـ مراجعة القراءة ومطابقتها في شركة التوزيع، وحال القراءة العالية يتم بحثها وتشريحها.

3ـ إرسال القراءات لمركز الإصدار لمراجعتها والتأكد منها مرة أخرى.

4ـ إدخال القراءات على نظام التشغيل بعد حساب القراءة عن الشهر، 30 يوما فقط وليس أكثر لإصدار الفواتير.

طريقة حساب فاتورة الكهرباء بعد زيادة الأسعار

ـ استهلاك 50 ك.و.س (كمية الاستهلاك X قيمة تعريفة الشريحة الأولى):

50 * 0.38= 19 جنيها.

خدمة العملاء = جنيه.

ـ استهلاك 100 ك.و.س (50 * قيمة تعريفة الشريحة الأولى + (كمية الاستهلاك – 50) * قيمة تعريفة الشريحة الثانية:

(50*0.38)+( 50* 0.48)= 43

خدمة العملاء= جنيهان.

ـ استهلاك 200 ك.و.س (كمية الاستهلاك* قيمة تعريفة الشريحة الثالثة):

200*0.65= 130 جنيها.

خدمة العملاء= 6 جنيهات.

ـ استهلاك 300 ك.و.س (200* قيمة تعريفة الشريحة الثالثة + (كمية الاستهلاك – 200) * قيمة تعريفة الشريحة الرابعة:

(200*0.65)+(100*0.96)= 226 جنيها.

خدمة العملاء= 11 جنيها.

ـ استهلاك 400 ك.و.س (200 * قيمة تعريفة الشريحة الثالثة + 150* قيمة تعريفة الشريحة الرابعة + (كمية الاستهلاك – 350) x قيمة تعريفة الشريحة الخامسة:

(200*0.65)+ (150*0.96)+(50*1.18)= 333 جنيها.

خدمة العملاء= 15 جنيها.

ـ استهلاك 650 ك.و.س (200* قيمة تعريفة الشريحة الثالثة + 150* قيمة تعريفة الشريحة الرابعة + (كمية الاستهلاك – 350) x قيمة تعريفة الشريحة الخامسة:

(200*0.65)+( 150*0.96)+(300*1.18)= 628 جنيها

خدمة العملاء= 15 جنيها.

ـ استهلاك 700 ك.و.س (كمية الاستهلاك x قيمة تعريفة الشريحة السادسة):

700*1.18= 826 جنيها.

خدمة العملاء = 25 جنيها.

ـ استهلاك 900 ك.و.س (كمية الاستهلاك x قيمة تعريفة الشريحة السادسة):

900*1.18= 1062 جنيها.

خدمة العملاء = 25 جنيها.

ـ استهلاك 1000 ك.و.س (كمية الاستهلاك x قيمة تعريفة الشريحة السادسة):

1000*1.18= 1180 جنيها.

خدمة العملاء = 25 جنيها.

ـ استهلاك 1001 ك.و.س (كمية الاستهلاك x قيمة تعريفة الشريحة السابعة):

1001*1.45=1451.45 جنيها.

خدمة العملاء =40 جنيها.

ـ استهلاك 2000 ك.و.س (كمية الاستهلاك x قيمة تعريفة الشريحة السابعة):

2000*1.45=2900 جنيها.

خدمة العملاء =40 جنيها.

وبدأت خطة ترشيد دعم الكهرباء في 2015 وكان مخططا أن تنتهي في يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال 2017، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمد خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5 لتخفيف العبء عن المواطنين، ووضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.