فضل شاكر يشارك جمهوره في اختيار لهجة أغنيته المقبلة: "مصري ولا لبناني"

شارك المطرب اللبناني فضل شاكر جمهوره في اختيار أغنيته القادمة، حيث كتب على حسابه بموقع "انستجرام"، "ياريت تساعدوني باختيار الأغنية اللي جاية.. أي لهجة حابين تسمعو مني.. لبناني، مصري، خليجي؟".

واحتفل المطرب اللبناني فضل شاكر، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الشهير "فيسبوك"، بتحقيق أغنيته الجديدة "للحين عايش" مليوني مشاهدة، عقب 48 ساعة من طرحها.

وكتب فضل، "في يوم واحد 2 مليون مشاهدة على You tube، وحلو أن نتصدر التريند بجميع الدول العربية.. كله بفضل محبتكم.. سنستمر".

وطرح الفنان فضل شاكر، عمله الغنائي الجديد الذي حمل عنوان "للحين عايش" باللون الخليجي، حاملا الأحاسيس المرهفة والمليئة بالشجن المتناغم مع الكلمة واللحن.

وتقول أبيات أغنية "للحين عايش"، "للحين عايش داخلي مثل ماكنت وللحين حبك، ما تغيّر مكانه.. كل ما بغيت أعشق بدالك أبيك إنتْ.. علمني من يسوى أخونك عشانه".

وأغنية "للحين عايش" من الأعمال الرومانسية التي اتسمت بالانسجام بين مفرداتها، والأحاسيس العذبة بدلالاتها التي ظهرت في نهاية هذه القصيدة، ليكون العمل أحد روائع الأعمال الغنائية الرومانسية للفنان فضل شاكر، وهي من كلمات الشاعر الكويتي أحمد الصانع، ومن ألحان عبدالقادر هدهود، فيما قام بالتوزيع الموسيقي أحمد أسدي، ومكس وماستر جاسم محمد، وإشراف عام إياد النقيب.

وكان الفنان فضل شاكر طرح الأسبوع الماضي أغنية "ذهب الليل" التي غناها من قبل الفنان الراحل محمد فوزي، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، لتكون بطاقة معايدة للأطفال في يومهم العالمي، باعتبارهم شريحة هامة في المجتمع.

وغنى هذه الأغنية للمرة الأولى المطرب محمد فوزي في فيلم "معجزة السماء"، الذي شارك في بطولته محمد فوزي ومديحة يسري، وهي من كلمات الشاعر حسين السيد وعرضت بسينما أوبرا في 19 مارس 1956.

وأغنية "ذهب الليل" تم رفعها على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر "يوتيوب" وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي.