علي ربيع: لم أكن أحلم بالتمثيل والموضوع جاء بالصدفة

كشف الفنان علي ربيع، أنه لم يكن يحلم نهائيًا بالتمثيل، ولم يكن يريد أن يصبح ممثلا، وكان يحلم بكرة القدم، وأن يكون لاعبًا، ولكن صديقه بالصدفة، طلب منه أن يأتي معه للمسرح لأنه فنان، ومع أول مسرحية له، وجد تفاعلًا إيجابيًا من المشاهدين، ووجد استقبال حافل من الجماهير.

وأضاف "ربيع"، خلال حوار مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، أن "الناس في الجامعة كانت بتخليني أكمل في التمثيل بشكل كبير، كان فيه تفاعل كبير جدًا معايا في التمثيل وأنا في الجامعة في 2004، أعمل دور صغير أو كبير ألاقي الناس فاكراني وفاكرة الدور كويس جدًا".

وتابع أن فترة الجامعة تعلم فيها الكثير من الأمور التي أفادته كثيرًا في الوقت الحالي، موضحًا أنه حصل على أفضل ممثل في جامعات مصر كلها، وهذا ما شجعه بشكل كبير على الاستمرار، "بس قدمت في معهد فنون المسرحية سقطت على الرغم من أن دكاترة المعهد هما اللي سلموني جائزة أفضل ممثل".

وأردف: "وأنا في الاختبار في المعهد مخلونيش اتكلم خالص غير جملة واحدة بس أول ما قولت (إن)، قالولي خلاص شكرا، وأنا كنت فاكر أن كده معدي خلاص، لكن الحقيقي ان سقطت وهما مكنوش عاوزين الشكل بتاعي ده في المعهد في السنة دي".

وواصل: "اتكلمت مع دكتور المعهد بعدها، وقالي الاستايل بتاعك مش عاوزينه السنة دي، بس لو قدمت السنة الجاية ممكن تتقبل عادي، ومشتغلتش في أي حاجة غير التمثيل، أنا من ساعة ما نجحت في التمثيل وأنا مكمل فيه".