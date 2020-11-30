"صناع الخير": مبادرة "التصالح حياة" تستهدف 9 محافظات

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير، إن كل الأسر الأولى بالرعاية، والأشد احتياجا، كانوا في حاجة إلى مبادرة دفع قيمة التصالح على مخالفات المباني، بالتعاون مع وزارة التضامن، التي وفرت البيانات ودققتها، بالتعاون أيضا مع وزارة التنمية المحلية، التي شكلت فرق عمل ورصد ميداني، لبحث كل الأسر الأولى بالرعاية في 9 محافظات.

وأضاف "زمزم"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، اليوم الاثنين، وتقدمه آية عبدالرحمن، أن المحافظات هي: أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، المنيا، مرسى مطروح، البحيرة، والوادي الجديد، وهي التي تضم القرى الأشد احتياجا.

وتابع رئيس مجلس أمناء صناع الخير، أن المواطنين كانوا في غاية السعادة بعد علمهم بالمبادرة، و"مكانوش مصدقين"، وفيه حالة من الاندهاش، خاصة أن الدولة حازمة جدا في تطبيق القانون، والسير في المسار القانوني.

وشدد على أن استجابة المحافظين ونوابهم كانت ممتازة جدًا، وينزل نواب المحافظين بأنفسهم معهم، ووصل الأمر إلى الدفع بكروت "ميزة" لأن نظام الدفع الإلكتروني وفر الكثير من المجهود، والأهالي كانوا فرحين جدا لأن هذا الأمر كان يمثل عبئا عليهم بشكل كبير.

وأكد، أنهم استهدفوا 1436 حالة، وهناك فرق من شباب "صناع الخيرة" وشباب البرنامج الرئاسي، ومؤسسة حياة كريمة يجوبون المحافظات لبحث الحالات الأولى بالرعاية، والأهم من ذلك هو إنهاء كافة الأوراق حتى الرسم الهندسي، والإجراءات القانونية، ولذلك يشعرون بالأمان، بعد أن كانوا يعانون من عدم الثقة والإحباط.

جدير بالذكر أن مؤسسة "حياة كريمة"، أعلنت استكمال الخطوات التنفيذية لمبادرة "التصالح حياة" في مرحلتها الأولى، التي تضم تسع محافظات، وجرى التنفيذ بمحافظات المرحلة الأولى كافة، ويأتي ذلك سعياً لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل، وذلك من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في التجمعات المستهدفة.

وتستعرض المؤسسة الموقف التنفيذي لمبادرة "التصالح حياة"، وإجمالي عدد الحالات المستحقة للدعم طبقاً لشروط المبادرة على مستوى المحافظات التسع، والذي بلغ 1430 حالة، موزعة على محافظات المرحلة الأولى، حيث تم السداد لـ826 حالة، وجارٍ السداد لباقي الحالات المستحقة.