محافظ مطروح: "العلمين" نموذج لجامعة ذكية من الجيل الرابع تضم 13 كلية

أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء أمس الاثنين، بجامعة العلمين الأهلية كصرح تعليمى جديد يولد على أرض محافظة مطروح، مع الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية بالمحافظة وإنشاء عدد من المشروعات القومية العملاقة، ومنها مدينة العلمين الجديدة بما تحتويه من صروح ومنشآت حكومية وسياحية وتعليمية ومنها جامعة العلمين الأهلية الجديدة.

وتفقد محافظ مطروح اليوم، جامعة العلمين الأهلية الجديدة، وشارك فى اجتماع مجلس أمناء الجامعة بحضور الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين، والدكتورة غادة والى، والدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ولفيف من رجال التعليم بمصر.

وزار بعض كليات وأقسام الجامعة والتعرف على المنظومة التعليمية المقدمة لطلاب الجامعة، مشيدا بنموذج الجامعة كصرح تعليمي يعد نموذجا لجامعة ذكية من الجيل الرابع، والمقامة على مساحة 143 فدانا، وتضم 13 كلية، وهي كلية الهندسة، وعلوم الحاسبات، وكلية إدارة الأعمال، وكلية الدراسات القانونية الدولية، وكلية الدراسات العليا، وكلية الفنون والتصميم، وكلية العلوم وكلية الصيدلة، وطب الأسنان، والطب البشرى، وكلية السلامة والضيافة.

وتنطلق جامعة العلمين الأهلية فى أول تشغيل لها هذا العام، على أرض محافظة مطروح فى مدينة العلمين الجديدة، وتضم مكتبة مركزية وساحات ترفيهية وملاعب رئيسية ومستشفى جامعى بـ 400 سرير، وسكن لهئية التدريس وطلاب الجامعة.

وتعد جامعة العلمين ثالث صرح جامعى يقام فى مطروح، والذى يضم جاكعة مطروح، والتى تعمل منذ عدة سنوات، والأكاديمية العربية للعلوم التكنولوجيا والنقل البحرى بالعلمين الجديدة والتى تم افتتاحها العام الدراسى الماضى 2019 / 2020، لتكون هى ثالث صرح تعليمى ضمن خطة التنمية الشاملة للمدن الجديدة فى مختلف القطاعات ومنها القطاع التعليمى، مما يؤكد على اهتمام الدولة بمحافظة مطروح وإنشاء المشروعات العملاقة على أرضها والصروح العلمية والتعليمية للاهتمام بالتنمية البشرية والاستثمار فى الإنسان.