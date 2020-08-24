وزير التعليم العالي: خريجو جامعة العلمين سيحصلون على شهادة من "كنتاكي"

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن جامعة العلمين الجديدة صرح تعليمي هائل، ومشروع عملاق مكون من 15 مبنى على مساحة 145 فدانا، ونبدأ هذا العام بـ5 تخصصات نحتاجها ليس بسوق العمل فقط في مصر ولكن على المستوى الدولى، على أن يتم استكمال باقي أقسام الجامعة خلال العامين المقبلين، مؤكدًا أن جامعة العلمين منذ عام ونصف كانت مجرد صحراء ولم يكن هناك أي مبانٍ.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال حواره في برنامج "المواجهة"، الذي يُعرض على شاشة "اكسترا نيوز"، مع الإعلامية ريهام السهلي، "إحنا دخلنا مع جامعة بريطانيا في شراكة، والاتفاقية معنية بالتعاون في مجالات كثيرة بهذه الجامعة تصل إلى إصدار شهادات، ولدينا اتفاقات مع جامعة كنتاكى، وستكون جامعة العلمين كفرع لجامعة كنتاكى وسيحصل الطالب على شهادة من جامعة العلمين وأخرى من جامعة كنتاكى".

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن جامعة العلمين الجديدة ستكون بها مستشفى جامعي كبير، وسيكون هناك تخصصات جديدة للمبانى وقاعة احتفالات كبيرة، وخلال العامين المقبلين ستكتمل المنظومة، وكل التخصصات، ولدينا 15 كلية، من الممكن جدا مع مرور الوقت أن تختلف التخصصات، ولدينا ما يقرب من 250 معملا وقاعات التدريس يمكن تطويعها لتستقبل مختلف التخصصات,

وأوضح أن شروط منح المنح الدراسية في جامعة العلمين هو التفوق والحفاظ على التفوق، ولن يحرم أي طالب متميز من التعليم فقط لأنه ليس له القدرة المالية وسيحصل كل من يستحق على هذه المنح ولابد أن ينجح بتفوق لكى يستمر في التمتع بهذه المنحة.