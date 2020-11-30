الصحة تحسم الجدل بشأن لقاحات كورونا: "مش للكل"

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، إن كثيرين للأسف الشديد بدأوا في التخفف من الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا، رغم أنها طوق النجاة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أنه صحيح أن الدراسات على اللقاحات ما زالت قائمة، ولا يزال هناك اختيارات قوية للقاح الأنسب الذي سيكون آمنا على حياة المصريين، "لكن بنقول إنه من المؤكد، حتى بظهور اللقاح، مش كل العالم هياخده".

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بوزارة الصحة والسكان، إلى أن الفئات الأولى بالرعاية، هي التي سيتم تطعيمها في المرحلة الأولى باللقاح، كونها أكثر عرضه للإصابة وعندما تصاب تكون إصابتها شديدة، "مش هما اللي بينشروا المرض، الشباب والفئة العمرية الصغيرة هم اللي بينشروا المرض".

وتابع "المصل مش هايروح في مراحله الأولى للفئات اللي نشطة في المجتمع وبتتحرك، الفئة دي لازم تكون حذرة بشدة، وطوق النجاة ليهم هو الإجراءات الاحترازية".

وأوضح أنه لن يُكرر الحديث عن الإجراءات الاحترازية مرة أخرى، كونها بسيطة وجميع المصريين على علم بها، ولكنه يريد أن يؤكد أن تلك الاحترازات ليست متوقفة على الكمامة أو التباعد الاجتماعي أو غسيل اليدين فقط.

وواصل: "لازم الرعاية الطبية العاجلة عند حدوث أي أعراض، لأن من الحاجات اللي بنلاحظها وتسبب زيادة في أعداد الوفيات هي التأخر في طلب الرعاية الصحية".