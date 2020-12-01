مصدر: البناء الموحد والتصالح يلزمان أصحاب العقارات بطلاء الواجهات

قال مصدر بوزارة التنمية المحلية، إن قانوني البناء الموحد والتصالح فى مخالفات البناء يلزمان أصحاب العقارات بطلاء وتشطيب واجهات العمارات السكنية قبل توصيل المرافق لها من قبل الأحياء والمدن، موضحاً قيام المحافظات بوضع خطة تنفيذية تتضمن جدولاً زمنياً لقيام أصحاب المبانى من الانتهاء من طلاء الواجهات الأربع لها على أن يتم اتخاذ إجراءات القطع الفورى للمرافق من كهرباء ومياه عن المبانى التى لا ينتهى أصحابها من طلاء واجهاتها.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يشترط طلاء الواجهات قبل إتمام التصالح فى المخالفات، علاوة على وجود اهتمام من القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على التنسيق الحضارى والجمالى والهوية البصرية للمبانى، خاصة في عواصم المحافظات حيث انتهت المحافظات من طلاء واجهات نحو 124 ألف عقار حتى الآن مع التركيز على طلاء واجهات المبانى خاصة على الطرق الرئيسية ومداخل المدن.

وأشار إلى أنه لن يتم إدخال المرافق لأى عمارات سكنية أو منشأت لم يتم طلاء واجهاتها بالألوان التى تحددها كل محافظة وفق ما يتناسب مع الطابع المعمارى لها وإظهارها بصورة حضارية وجمالية.

وأكد على أهمية دور المجتمع المدنى فى تقديم الدعم لطلاء الواجهات فى بعض المناطق السكنية لاستعادة الشكل الجمالى للمحافظات مثلما حدث فى القاهرة وعدد من المحافظات.

من ناحية أخرى، طالب اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بالمواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التى تنطلق بداية من اليوم.

وأشار إلى أن مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات يومياً من الساعة السابعة صباحاً وتغلق الساعة الحادية عشرة مساءً فى الصيف والعاشرة مساءً خلال الشتاء، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل فى الصيف والساعة الحادية عشرة مساءً فى الشتاء.

وأضاف شعراوى أن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الواحدة صباحاً صيفاً والساعة الثانية عشرة منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً ، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا وشتاء.