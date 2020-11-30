التصالح في البناء وتركيب العداد الكودي.. قرارات ينتهي تطبيقها اليوم

قرارات حكومية مهمة اتخذتها الدولة مؤخرا، وناشدت المواطنين الالتزام بتطبيقها، كما وضعت الحكومة مهلة لتنفيذها حتى لا يكون المخالف عُرضة لعقوبات أو غرامات قد تفرضها الدولة إزاء التأخير أو التجاهل.

وترصد "الوطن" قرارات ينتهي تطبيقها اليوم مع نهاية شهر نوفمبر الحالي على النحو التالي:

انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء

تنتهي اليوم المهلة التي حددتها الحكومة المصرية لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، وفق قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استجابة لمطالب المواطنين؛ ليتمكن الراغبون في تقنين أوضاعهم والتصالح في ظل تقديم الدولة التيسيرات، من خفض قيمة التصالح بالمحافظات والتسهيلات في السداد لمن أراد والتخفيضات لمن يسدد المبلغ دفعة واحدة.

إلا أنّ الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، قال إنّه بإمكان كل من تقدم بطلب تصالح في مخالفات البناء خلال الفترة الأخيرة، أن يستكمل الأوراق المطلوبة للتصالح خلال مدة لا تتجاوز شهرين.

انتهاء مهلة تركيب العداد الكودي

وتنتهي اليوم مهلة تلقي المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء، التي أطلقتها الوزارة فى الأول من يوليو الماضي، لطلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية، وذلك تيسيرًا على المواطنين في تقديم الخدمات المختلفة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية

وذكرت مصلحة الضرائب المصرية، أنّ اليوم الموافق 30 نوفمبر 2020، آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة عن أكتوبر الماضي، للممولين المكلفين بالضريبة على القيمة المضافة، لانتهاء الفترة الضريبية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وتجنبًا للتعرض للعقوبات المقررة لأحكام القانون.

انتهاء مهلة سداد المصروفات المدرسية

وتنتهي اليوم المهلة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لسداد القسط الأول من المصروفات المدرسية لطلاب المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي الحالي 2020/2021، إذ يتم إرسال إنذار أول لولي الأمر في حال التخلف عن السداد اليوم، وإنذارًا آخر للمرة الثانية والأخيرة حال لم يتم دفعها.

وحال رفض ولي الأمر دفع القسط الأول سيتم رفع اسم الطالب بعد أسبوعين آخرين من المدرسة المُقيد بها، ويتم إلحاقه بمدرسة حكومية حفاظًا على حقه في التعليم، على أن يلتزم ولي الأمر بسداد المبالغ المالية المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مُقيدًا بها.

انتهاء تخفيضات البلاك فرايداي

ويتزامن نهاية شهر نوفمبر من كل عام، بانتهاء تخفيضات وخصومات البلاك فرايداي بالمواقع والمحال التجارية الشهيرة، كما تنتهي عروض الجمعة البيضاء التي تقدمها المحال التابعة لوزارة التموين على السلع والمنتجات.

انتهاء مهلة تلقي تظلمات الإعلان الـ13

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أعلن أنّ اليوم الموافق 30 نوفمبر، هي الفرصة الأخيرة لتلقي تظلمات عملاء الإعلان الثالث عشر واستيفاء المستندات المطلوبة وغير المكتملة لتعديل موقفهم.

انتهاء تنسيق الشهادات المعادلة للثانوية العامة

ينتهي اليوم موعد تلقي طلبات تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة للثانوية العامة لحين ظهور نتائج الامتحانات بالنسبة لهم، وحال تقدمهم لمكتب التنسيق بعد هذا الموعد فلا يتم قبولهم بالجامعات الحكومية، إلا بالبرامج المميزة بالكليات التي تسمح لوائحها الداخلية بالقبول في الفصل الدراسي الثاني، على أن يكون ذلك في ضوء الحد الأدنى للقبول بالقطاع أو قبولهم في العام الجامعي 2021-2022.

انتهاء مهلة الإقامة الممنوحة للمخالفين وحاملي الإقامة المؤقتة في الكويت

وحذّرت الكويت، المخالفين الذين لن يعدلوا أوضاعهم خلال المهلة المقررة، من اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإبعادهم عن البلاد، ولن يسمح لهم بالعودة مرة أخرى، إذ تنتهي اليوم مدة الإقامة الممنوحة إليهم، وتسوية أوضاعهم بالحصول على الإقامة وفق الشروط والضوابط المقررة بهذا الشأن.