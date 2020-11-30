"الصحة" للمواطنين: "لو أي مستشفى خاص رفض استقبال حالات كورونا اشتكوه"

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، إن وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، وجهت تعليمات لكل وكلاء الوزارة في المحافظات بعدم تأخير كشف أي مريض يعاني من أعراض كورونا، مضيفا أن حتى المستشفيات الخاصة منوط بها الكشف.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أن الفترة المقبلة تشهد مشكلة ولبس لدى المواطنين، كون أعراض الإنفلونزا مشابهة لأعراض كورونا ولا يوجد هناك عرض واحد يفرقهم، والأمر الوحيد الذي يفرقهم هو إجراء حزمة من التحاليل والإشاعات.

وأكد أن كافة مستشفيات مصر سواء الحكومية أو الخاصة تستطيع تقييم حالة المصاب، مضيفا "للأسف الشديد كانت الفترة اللي فاتت مستشفيات خاصة ترفض استقبال المرضى، بس دي فترة من الفترات، لكن الآن كل المستشفيات عندها التعليمات، وأي مستشفى خاصة يرفض استقبال مريض، عليه التقدم بشكوى ويتم اتحاذ اللازم معها، وكل مستشفيات مصر مسموح لها الكشف وتقييم الحالات".

ووجه رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، حديثه للمواطنين قائلا، "لا تستهتروا بالأعراض، محدش يقول ده دور إنفلونزا بيجيلي كل سنة، السنة دي مختلفة، السنة دي وضع خاص، طوق النجاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، ولو شعرت بأي أعراض إلجأ للطبيب مباشرة".