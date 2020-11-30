أساطير الجبل الشرقي بقنا.. حقيقة سقوط أحجار بلورية وطبق طائر من السماء

أثار فيديو لمواطن منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يدعي عثوره علي حجر بلوري شفاف بمنطقة كولة أبو ليلة الأثرية بالجبل الشرقي في مركز دشنا، حالة من الجدل الخاصة أنه اعتبر أن تلك الأحجار من السماء بحسب وصفه، واعتبر عالم جيولوجيا أن هذه "خرافات" وأن الأحجار بهذه المنطقة طبيعية بحكم تكويناتها.

و قال أيمن السلحدار، صاحب الفيديو المنشور علي موقع "يوتيوب" وفيس بوك" إن الحجر الشفاف المعثور عليه من قبل ابن عمه غير طبيعي، حيث أنه يتميز بلون شفاف وحجم وشكل غير مألوف فضلا عن أوضاع غريبة صاحبت ظهور الحجر، وأن بعض الروايات تشير إلي أنه من الفضاء، ولكن تأكدنا بعدها إن هذه الاحجار موجودة علي أطراف جبال منطقة جدة بالمملكة العربية السعودية.

و تابع السلحدار: تواصلت مع تاجر ألماظ، للإفادة عن طبيعة الحجر، وأكد لي بأن الحجر طبيعي وليس من الزجاج ولم يمر علي أي ماكينة خاصة بالأحجار الكريمة أو الزجاج، وهو ما تأكدنا منه عند تمرير الحجر بالماكينة التي لم تستطع كسر أي جزء منه.

وأضاف صاحب الفيديو، أن المنطقة التي عثر فيها ابن عمه علي الحجر تدور حولها علامات استفهام كثيرة منذ أجداد الأجداد، وكل من يعيش في هذه المنطقة، حيث يردد بعضهم أنهم كانوا يشاهدون أضواء في السماء وأن المنطقة يسكنها الجان، وكل هذا يرجع لثقافات وخرافات تعود الأهالي علي ترديدها في القري.

وأضاف السلحدار، بأن منطقة كولة أبوليلة شهدت ولأول مرة وفق رواية قديمة متداولة عن أحد قاطني هذه المنطقة ويسمي الحاج حنفي " نزول طبق طائر، و ظن الأهالي أن هجوم من دولة معادية، فهرعوا للجسم المعطوب وقتلوا ودمروا من به و أخدوا كل شيء ماعدا قطعة حديدية لازال يحتفظ بها الحاج حنفي الذي توفي منذ فترة قريبة.

ومن جانبه، قال الدكتور مصفي محمود اسماعيل، خبير استشاري في العلوم الجيولوجية بجامعة جنوب الوادي، إن منطقة كولة أبوليلة الواقعة شرق مدينة دشنا، بمحافظة قنا، عبارة عن جبل من الأحجار الجيرية والطفلات، فضلاً عن بعض الأحجار الصغيرة، و يتراوح عمرها ما بين عصري البلاروسين حتي الأيوسين، وأن ما تم تداوله عن أطباق طائرة هو ادعاءات لا أساس لها من الصحة وخرافة.

وأضاف إسماعيل، من مشاهدتي للحجر الذي تحدث عنه الفيديو أنه قد يكون من الأحجار الكريمة، أو كوارتز دخلت عليه أكاسيد حديد، وفي هذه الحالة نقول عليه نصف كريم، وهي عادة ما تعطي هذا اللون الشفاف، لكن في النهاية لا نحكم علي الحجر إلا بعد تحليله داخل المعمل، مع ربط ذلك بتجاربنا و خبراتنا المعملية، وأنه لا يوجد حجر بلوري يضيء ليلا.