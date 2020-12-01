لو عايز تطلع صدقة في الشتاء.. أرخص أسعار البطاطين والدفايات وأماكنها

خلال الأيام الماضية شهدت حالة الطقس في مصر، تقلبات جوية شديدة، حيث انخفضت درجات الحرارة بصورة كبيرة، الأمر الذي يجعل الكثيرين يفكرون في كيفية إخراج الصدقات خلال تلك الفترة.

ويعتبر شراء البطاطين والدفايات أحد أهم طرق إخراج الصدقات خلال فصل الشتاء، وترصد "الوطن"، أسعار البطاطين والدفايات وأماكن بيعها بأسعار رخيصة.

أماكن بيع البطاطين والدفايات في القاهرة

أهم أماكن بيع البطاطين في القاهرة بأسعار مناسبة، لشراء كميات بسعر رخيص هو شارع 26 يوليو بمنطقة الإسعاف بوسط القاهرة، وتنتشر المحلات على كلا الصفين.

أسعار بيع البطاطين والدفايات

ويقول إبراهيم خميس، عامل في أحد محلات بيع البطاطين في شارع 26 يوليو، إن البطاطين الشعبية أو التي يطلقون عليها "المصري"، مصنوعة من الصوف، وذات ملمس خشن، وهي تؤدى الغرض وهو التدفئة خلال فصل الشتاء.

وأسعار البطاطين الشتوى تبدأ من 65 جنيها للبطانية.

أسعار الدفايات الشعبية تبدأ من 45 جنيها للدفاية.

أما خالد الشماع، فيقول إن البطاطين الشعبية مصنوعة من القطن والإكليرك، وهي يتراوح سعرها ما بين 60 إلى 100 جنيه، حسب الوبرة ونعومة البطانية نفسها، موضحًا أن هناك بطاطين أرخص يصل سعرها إلى 40 جنيها، لكنها مصنوعة من الصوف، وخشنة تؤذى الجلد ويمكن أن تسبب مشاكل خلال النوم.

أما أسعار الدفايات المصرية فتبدأ من 50 جنيها، وغالبا ما يتم استخدامها كمفرش للأرض، وذلك لمنع برودة الأرض من الوصول إلى الجيم.

ويقول أحمد صلاح، بائع في نفس المنطقة، إن هناك بطاطين ناعمة يطلق عليها يبدأ سعرها من 125 جنيها، وغالبا ما يفضلها الكثيرون عند شراء الصدقات، لأنها ذات أشكال وألوان جيدة، كما أنها أنعم على الجلد.

وأضاف أما إذا كنت ترغب في أسعار أرخص، فيمكن شراء بطانية الهاي لوكس سعرها 70 جنيها، أما السوبر لوكس فسعرها 80 جنيها.