أميك: شيفروليه الأكثر مبيعًا حتى أكتوبر 2020 بـ 35893 مركبة

خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر العام الجاري 2020، ارتفع معدل مبيعات السيارات بمختلف الأنواع، مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي 2019، رغم الأزمات المتتالية التي مر بها قطاع السيارات خلال الأونة الأخير من جائحة "كورونا"، وما ترتب عليها من إغلاق عدد كبير من القطاعات الاقتصادية.

وخلال السطور التالية يرصد "الوطن" ترتيب العلامات التجارية للشركات المصنعة للسيارات داخل السوق المحلي ضمن قائمة تضم أكثر من 12 علامة تجارية، حسب التقرير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات "أميك".

وأوضح التقرير ارتفاع معدل مبيعات العلامة التجارية "شيفروليه" خلال 2020 بمبيعات، وصلت إلى 35893 مركبة بنسبة تسويقية، وصلت إلى 20%، وتأتي بالترتيب الأول ضمن القائمة، مقارنة بمبيعاتها خلال العام 2019، حيث سجلت مبيعات 33353 مركبة بنسبة تسويقية 23%؛ فيما سجلت العلامة التجارية "تويوتا" الترتيب الثاني بالقائمة بمبيعات وصلت إلى 18911 مركبة خلال 2020 بنسبة تسويقية 10.6%، وسجلت بذلك ارتفاعًا في مبيعاتها مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 14353 مركبة بنسبة 10%.

وحسب التقرير، سجلت العلامة التجارية "نيسان" الترتيب الثالث بالقائمة بمبيعات وصلت إلى 16264 مركبة بنسبة تسويقية 9% خلال 2020، وسجلت انخفاضًا في معدل مبيعاتها مقارنة بمبيعات العام الماضي 2019 والتي وصلت إلى 177514 مركبة بنسبة 12%؛ كما سجلت العلامة التجارية "يونداي" انخفاضًا في معدل مبيعات والذي وصل خلال 2020 إلى 15035 مركبة بنسبة تسويقية 8.5%، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 15121 مركبة بنسبة 10.5%، وسجلت بذلك الترتيب الرابع ضمن القائمة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل مبيعات سيارات "رينو" داخل السوق المحلي حيث وصلت مبيعاتها خلال 2020 إلى 12891 مركبة بنسبة تسويقية وصلت إلى 7.2% وسجلت الترتيب الخامس قائمة الأكثر مبيعًا للسيارات، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019، والتي وصلت إلى 11050 مركبة بنسبة 7.7%.

كما ارتفع معدل مبيعات سيارات "فيات" خلال 2020 وسجلت بذلك الترتيب السادس بقائمة الأكثر مبيعًا حيث وصلت المبيعات إلى 10087 مركبة بنسبة تسسويقية 5.7%، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019، والتي وصلت إلى 3602 مركبة بنسبة تسويقية 2.5%.