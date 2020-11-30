"أميك": ارتفاع معدل مبيعات السيارات محليا خلال أكتوبر الماضي

أصدر مركز معلومات سوق السيارات "أميك"، التقرير الخاص بمعدل مبيعات العلامات التجارية لشركات السيارات داخل السوق المحلي المصري لشهر أكتوبر للعام الجاري 2020، مقارنة بمبيعات كل علامة تجارية خلال شهر أكتوبر 2019 .

وحسب التقرير، جاءت العلامة التجارية "شيفروليه" بالمركز الأول ضمن القائمة التي تضم أكثر من 12 علامة تجارية، وسجلت أرتفاعًا في مبيعاتها خلال أكتوبر 2020 وصلت إلى 4102 مركبة بنسبة تسويقية 16%، مقارنة بمبيعاتها خلال أكتوبر 2019 والتي وصلت إلى 3889 مركبة بنسبة وصلت إلى 21%.

جاءت بالمرتبة الثانية العلامة التجارية "رينو"، وسجلت ارتفاعا بمبيعات وصلت إلى 2641 مركبة خلال أكتوبر 2020، بنسبة تسويقية وصلت إلى 10%، مقارنة بمبيعاتها خلال أكتوبر 2019، والتي وصلت إلى 12240 مركبة، بنسبة تسويقية وصلت إلى 7%؛ فيما جاءت العلامة التجارية "نيسان" بالترتيب الثالث بمبيعات وصلت إلى 22429 مركبة خلال أكتوبر 2020، بنسبة تسويقية 9%، مقارنة بمبيعاتها خلال أكتوبر 2019، والتي وصلت إلى 1839 مركبة بنسبة تسويقية 10%.

وأوضح التقرير، ارتفاع معدل مبيعات العلامة التجارية "تويوتا" خلال أكتوبر 2020 بمبيعات وصلت إلى 1966 مركبة، بنسبة تسويقية 9% لتحتل المركز الرابع بالقائمة، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019، والتي وصلت إلى 1712 مركبة بنسبة تسويقية 10%؛ فيما وصلت مبيعات العلامة التجارية "أوبل" إلى 1724 مركبة بنسبة تسويقية 7% وتأتي بالمركز الخامس.

وأشار التقرير، إلى ارتفاع معدل مبيعات العلاة التجارية "كيا" خلال أكتوبر 2020، بمبيعات وصلت إلى 1284 مركبة بنسبة تسويقية 5%، وتأتي بالترتيب السابع ضمن القائمة، مقارنة بمبيعاتها خلال أكتوبر 2019، والتي وصلت إلى 1150مركبة بنسبة تسويقية 6%.

فيما سجلت العلامة التجارية "أم جي"، الناشئة داخل السوق المحلي منذ أقل من سنتين، الترتيب السادس ضمن الأكثر مبيعًا خلال أكتوبر 2020، بمبيعات وصلت إلى 1427مركبة بنسبة تسويقية 6%.