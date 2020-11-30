بالصور.. خريطة المناطق النشطة بالزلازل داخل مصر

قال الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن محطات شبكة رصد الزلازل الموزعة بجميع أنحاء الجمهورية، ترصد يومياً مالايقل عن 3 هزات أرضية تتراوح قوتها ما بين 1 درجة على مقياس ريختر إلى 2 درجة على مقياس ريختر، مؤكداً أنها كلها بسيطة جداً ولا يشعر بها المواطنون.

وأوضح "القاضي"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الشبكة القومية للزلال تمتلك 86 محطة رصد موزعة بجميع أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى أن 77 محطة داخل الخدمة وتعمل بكفاءة عالية، مؤكداً أن المحطات مزودة بأحدث الأجهزة المتخصصة في مجالات الرصد والتسجيل الفوري.

وفي ذات السياق، تنشر "الوطن" الخريطة الكاملة للمناطق النشطة بالزلازل بجميع انحاء مصر و المناطق الحدودية والقريبة منها والتي تتراوح قوتها مابين 1 درجة على مقياس ريختر وحتى 4 درجة .

الجدير بالذكر أن مرصد حلوان يعتبر الامتداد الطبيعي لمرصدي بولاق والعباسية حيث شيد أول مرصد في بولاق عام 1839، عندما أصدر محمد على باشا والي مصر آنذاك أمره إلى "حكاكيان بك" بتشييده في بولاق، وكان هدفه الأول بناء الأمبراطورية المصرية على أسس علمية حديثة، وبعد إعداد الرسومات الخاصة ببنائه، رأت الحكومة المصرية استغلال الأبراج التي شيدها الفرنسيون في بولاق وتحويلها إلى رصد خانه نظرا لارتفاعها.

أما مرصد العباسية فقد شيد عام 1872 وتولى محمود باشا الفلكي إدراته بمفرده في حين تولى محمود باشا أمر المهندسخانة "كلية الهندسة حالياً".

ومنذ إنشاء المرصد، قدم خدمات عديدة قومية يقوم بها الآن العديد من الجهات المعلمية الأخرى التي انفصلت عن المعهد، ونجد أن مرصد حلوان وعلماءه كانوا يرسمون الخرائط ويعملون بالمساحة ودراسة النيل والأرصاد الجوية والمجال المغناطيسي وضبط الزمن والمعايرة وغيرها من الأمور.

في مجال الزلازل، تم إنشاء أول محطة لرصد الزلازل عام 1898، وكانت ضمن المحطات القليلة التي رصدت زلزال سان فرانسيسكو عام 1906.