"التنمية المحلية": تطبيق مواعيد إغلاق المحال اليوم.. و"الداخلية" ستفتش

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة نجحت في تحصيل أجور التصالح في 2 مليون و400 ألف متصالح وسيتم تشكيل لجان فنية من جانب وزارة الإسكان والتنمية المحلية لعرض الحالات الخاصة بـ 700 ألف وحدة عقارية لم تتصالح على مجلس الوزراء.

وأضاف "قاسم" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على فضائية "cbc" ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الجميع ينتظر صدور الاشتراطات البنائية من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني التي ستحدد للجميع شروط المباني الجديدة.

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أنه سيتم اليوم تطبيق قرار إغلاق المحال التجارية من الساعة الثانية عشرة صباحا وفقا لقرار وزير التنمية المحلية بناء على توافق بين وزارات الدولة المصرية ممثلة في الداخلية والإسكان والبيئة والجهات الرقابية وهيئة سلامة الغذاء وتم التوافق على المواد الملزمة للإغلاق وصدر قرار من 8 مواد الجمعة قبل الماضي.

وتابع: "المادة الأولى تختص بفتح جميع المحال باستثناء الكافيهات من 7 صباحا وتغلق 10 مساء شتاء و11 صيفا وتزيد ساعة في نهاية الأسبوع والأعياد، أما المطاعم والكافيهات والبازرات في المولات التجارية تفتح من الخامسة صباحا إلى 12 في الشتاء مع زيادة ساعات العمل أيام الخميس والجمعة والاجازات لتغلق واحدة صباحا مع استمرار خدمة "التيك واي" على مدار 24 ساعة في الشتاء.

ولفت إلى أن لجان تابعة لوزارة الداخلية ستفتش على الأمر وتطبق عقوبات تدريجية تبدأ بإنذار كتابي وإذا تكرر الأمر خلال 15 يوما يتم إغلاق المنشأة لمدة شهر ولا يجوز الفتح إلا من خلال إذن كتابي من الهيئة المسئولة في الحي الذي توجد به المنشأة وإذا تكرر يتم سحب التراخيص وفقا للقانون 154 الصادر في عام 2019 مبينا أنه يمكن الإبلاغ عن أي منشأة مخالفة من خلال مبادرة "صوتك مسموع" على رقم الواتس آب 01150606783.