بعد "إلغاء المعديات".. خبراء تنمية محلية: قرار صائب ومهم

بعد سلسلة طويلة من حوادث غرق المعديات المتهالكة وموت العديد من المواطنين غرقًا على مدار السنوات الماضية، قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافق على إلغاء المعديات واستبدالها بكباري خرسانية على المجاري المائية، ويشمل القرار إقامة 15 كوبري بتكلفة 1.5 مليار جنيه للقرى التي يزيد عدد سكانها عن 10 آلاف نسمة، وهو القرار الذي أشاد به أساتذة التنمية والإدارة المحلية، مؤكدين أنه صائب ومهم من أجل حماية أرواح المواطنين.

"شتا": يسهل حركة وانتقال المواطنين مع توفير عنصر الآمان

الدكتور محمد شتا، خبير التنمية المحلية، أشاد بقرار إلغاء المعديات واستبدالها بكباري خرسانية، موضحًا أنه قرار عظيم لأنه سيسهل حركة وانتقال المواطنين بدون تكاليف مادية، بالإضافة إلى توفير العنصر الأهم وهو الأمان، قائلا: "القرار يشمل إقامة 15 كوبري وهو بالتأكيد مش عدد كبير لأن المعديات عدد كبير جدًا، لكن دي خطوة مهمة وطيبة جدًا ومفيدة للمواطنين، وهتتكلف مبلغ كبير حوالي 1.5 مليار جنيه".

وأكد "شتا" أن ذلك القرار سيقضي بالتأكيد على أزمة المعديات وخطورتها، والتي كان يًعاني منها المواطنون على مدار السنوات الماضية، بالإضافة إلى أزمة غياب الصيانة والتفتيش على المعديات والذي تسبب في العديد من حوادث الغرق، مضيفًا: "الكباري بديل محترم وآمن، لكن للأسف مش هنقدر نعمل كوبري في كل قرية بسبب التكلفة المادية الكبيرة"، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح يستحق الإشادة على موافقته على مثل تلك القرارات التي تحافظ على أرواح المواطنين.

ويرى خبير التنمية المحلية أنه ستكون هناك أولوية للقرى صاحبة الكثافة السكانية الأعلى، والمعديات التي تخدم عدة قرى متجاورة، وأنها ستخضع لاختيارات المحافظين بالاشتراك مع وزارة النقل، متابعًا: "الخطوة دي تعتبر تمهيد لخطوات أخرى عشان تحل الكباري مكان كل المعديات وتنتهي الأزمة بشكل نهائي".

"عرفة": يقضي بشكل كبير على أزمة غرق المواطنين

ويتفق معه الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، موضحًا أن القرار صائب للغاية، لأنه سيقضي بشكل كبير على أزمة غرق المواطنين بسبب المعديات، والتي تكررت بشكل مستمر في مختلف القرى، قائلا: "المعديات كانت بتمثل خطورة كبيرة خاصة على طلاب المدارس اللي بيستخدموها بشكل يومي"، مشيرًا إلى أن القرار تضمن استبدال المعديات بالكباري في المناطق التي تزيد عن 10 آلاف نسمة: "الصعوبة في اختيار واستبدال المعديات إن 90% من القرى عدد سكانها اكتر من 10 الاف".

ويتمنى "عرفة" تعميم تلك الخطوة على مختلف المعديات بالقرى خلال الفترة القادمة حتى تنتهي أزمة غرق المعديات نهائيًا، قائلا: "عندنا أزمة كبيرة بخصوص المعديات لأن 45% منهم غير مرخص، و70% من قائدي المعديات النيلية لا يحملون رخص قيادة"، مؤكدًا أنه ينبغي على المحافظين مراجعة تراخيص المعديات وقائديها، بالإضافة إلى التأكد من وجود وسائل الآمان المختلفة بها.