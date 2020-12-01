أديب يمازح رئيس لجنة كورونا بشأن نتيجة تحليله: "أكلم لك حد من الصحة؟"

مازح الإعلامي عمرو أديب، الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، على الهواء، خلال حديثه عن تجربة إجراء لقاح كورونا الصيني عليه وعلى زوجته وابنه.

وقال حسني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، على شاشة "mbc مصر"، إنه خضع لتجربة لقاح كورونا الصيني هو وزوجته وابنه، وحالتهم جيدة جدًا، كما أن حالته "زي الفل"، على حد وصفه، "أخذناه وكله زي الفل، وحالتنا مطمئنة وجيدة جدا".

وعن تأثير اللقاح عليه ومدى فعاليته في تكوين مضادات أجسام ضد كورونا، فأوضح رئيس اللجنة العلمية لمجابهة كورونا، أنه في البداية خضع لأول لقاح، ثم بعد ذلك خضع له للمرة الثانية، حسب البروتوكول الخاص به، وعقب ذلك خضع لعملية سحب دم من أجل معرفة نسبة الأجسام المضادة وهناك تحليل آخر للأجسام المضادة سيتم إجراؤه.

وأوضح حسني، أن نتيجة تحليل الأجسام المضاده له ظهرت نتائجها ولكنه لا يمكنه الاطلاع عليها كون ذلك يخضع لدراسة، "مقدرش أطلع على نتائج، حاولت معرفتش"، فرد أديب مازحًا: "تحب أكلملك حد في وزارة الصحة وأعرف النتيجة"، فرد حسني: "يا ريت يا فندم، أبقى مشكور ليك".