ننشر أسماء طاقم المركب المخطوف في نيجيريا

حصلت "الوطن" على قائمة بأسماء طاقم المركب المختطف على يد قراصنة من دولة نيجيريا وهم 10 من جنسيات مختلفة بينهم 2 مصريين وهما "سعد شوقي وكيرلس سمير".

تروى شروق شوقي، شقيقة سعد شوقي سعد 28 عاما ضابط بحري ثاني على متن المركب التفاصيل لـ"الوطن" قائلة: شقيقي وزميله كيرلس سمير مهندس بحري مقيم بمحافظة الإسكندرية كانا يعملان على متن المركب "سوسو" اللبنانية المملوكة لعدنان الكت حيث يعمل سعد على متن المركب منذ عامين ونصف حيث خرج شقيقي الذي ما زال عريسا جديدا ساعيا على رزقه في رحلة من نيجيريا للكاميرون وكان الاتصال الأخير بيننا يوم الأربعاء الماضي بعد وصوله لميناء كوكو بنيجيريا، حيث قال لنا إنهم في طريقهم إلى الكاميرون حيث كان يطمئننا عليه نظرا لسوء حالة الشبكة في الكاميرون فقال لنا لما هوصل هناك مش هعرف أكلمكم بسبب الشبكة.

وعن تفاصيل الطاقم المخطوف قالت شقيقة الضابط المختطف: "2 مصريين - 3 لبنانيين - 4 هنود - 1 من الكاميرون" ونحن الآن نعيش في حالة رعب ولا نعرف مصير أولادنا.