ننشر أول صورة للمركب اللبناني المختطف في نيجيريا وعلى متنه مصريون

حصلت "الوطن" على أول صورة للمركب اللبناني المختطف في دولة نيجيريا على يد قراصنة قاموا بخطف 10 مصريين كانوا على متن المركب المتجه من نيجيريا للكاميرون وطالبوا مالكه بدفع فدية مليون ونصف المليون دولار .

وقال عدنان الكت، مالك المركب اللبناني المختطف في نيجيريا، إن "قراصنة من دولة نيجيريا اختطفوا 10 من طاقم المركب مقابل فدية مليون ونصف الدولار للمقايضة على أشخاص حيث يتفاوض شاحن المركب وهي شركة من دولة الكاميرون، مع الخاطفين وإن شاء الله نوصل لحل عن قريب".

وأضاف الكت، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن من بين المخطوفين 2 من مصر وجنسيات المخطوفين كالتالي "2 من مصر - 3 لبنان - 4 الهند وواحد من دولة الكاميرون" متابعا المختطفين حاليا بولاية باليسيا بنيجيريا.

و تروى شروق شوقي شقيقة سعد شوقي سعد 28 عاما ضابط بحري ثاني على متن المركب التفاصيل لـ"الوطن" قائلة: شقيقي وزميله كيرلس سمير مهندس بحري مقيم بمحافظة الإسكندرية كانا يعملان على متن المركب "ميلان" اللبنانية المملوكة لعدنان الكت حيث يعمل سعد على متن المركب منذ عامين ونصف حيث خرج شقيقي الذي لازال عريس جديد ساعيا على رزقه في رحلة من نيجيريا للكاميرون وكان الاتصال الأخير بيننا يوم الأربعاء الماضي بعد وصوله لميناء كوكو بنيجيريا حيث قال لنا إنهم في طريقهم إلى الكاميرون حيث كان يطمئنا عليه نظرا لسوء حالة الشبكة في الكاميرون فقال لنا لما هوصل هناك مش هعرف أكلمكم بسبب الشبكة.

وتابعت شروق: حينما جاء يوم السبت ولم يتواصل معنا قلقنا جدا عليه لأن الطريق من نيجيريا للكاميرون يومين فقط فتواصلنا مع عدنان مالك المركب الذي قام بإبلاغنا باختطاف قراصنة من نيجيريا طاقم المركب المكون من 10 أفراد ما بين ضباط ومهندسين وطهاة حيث قام القراصنة باختطاف العشرة وتركوا شخص واحد ليبلغ عدنان بخبر الاختطاف.