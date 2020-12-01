فيديو.. بدرية طلبة تطمئن جمهورها بعد إجرائها عملية تصحيح إبصار

نشرت الفنانة بدرية طلبة، عبر إنستجرام، فيديو لها داخل غرفة العمليات بعد إجرائها تصحيح إبصار "مشي وقراءة".

من ناحية أخرى خاضت بدرية طلبة تجربة البزنس، بافتتاح مطعمها الجديد في التجمع الخامس.

وكانت بدرية طلبة أعلنت أمس عبر "فيس بوك" اعتذارها عن تقديم برنامج "بيت ريا وسكينة"، على قناة النهار.

وكتبت بدرية، قائلة: "أشكر قناة النهار على الفترة اللي قضيتها معاهم في تقديم برنامج بيت ريا وسكينة، فكرتي وإخراج أحمد داغر، وكنت أتمنى أكمل معاكم لكن اعتذاري عن البرنامج لظروف خاصة بيا، بشكر كرو العمل، وأتمنى لهم التوفيق".

على جانب آخر، تعرضت الفنانة بدرية طلبة، منذ أيام لوعكة صحية؛ بسبب نزلة برد شديدة ألمت بها، ونفت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت بدرية طلبة عن تطورات حالتها الصحية، قائلة لـ"الوطن": "عندي دور برد شديد، خصوصا إني مصابة بحساسية الصدر، ومع تغير الفصول أصُاب بدور برد صعب، ولكن الأمر بعيدة عن كورونا، الحمد لله".

وعن تفاعل الجمهور وعدد من الفنانين بدعوات الشفاء لها علقت: "الحمد لله، أكبر نعمة من ربنا.. ربنا يديمها عليا".

وكتبت بدرية طلبة، عبر حسابها بـ"فيس بوك"، قائلة: "دعواتكم ليا بالشفاء من فضلكم دور برد ابن حلال، خالي من أي شبهات، برد عادي من بتاع زمان الحمد لله، تعبانة جدًا".

وتبادل عدد من نجوم الفن الدعوات لها، متمنين لها الشفاء العاجل، وكتبت الفنانة نسرين أمين: "ألف سلامة عليكي"، وقالت نرمين ماهر، "ألف سلامة يا بدارة".

ووجهت الفنانة سوسن بدر رسالة خاصة لها قائلة، "سلامتك يا قلبي إن شاء الله هاتبقي زي الفل، أنت جامدة".