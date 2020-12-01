"الصحة": لن ننساق وراء دعاية إعلامية للقاح مُعين.. لازم يبقى آمن وفعال

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بوزارة الصحة والسكان، إن القيادة السياسية في مصر ووزارة الصحة لن توافق على أي فاكسين لفيروس كورونا المستجد إلا إذا كان آمنا وفعالا للمصريين، "لن ننساق وراء دعاية إعلامية لفاكسين مُعين".

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أن كل هدفنا اختيار المصل الفعال والآمن على حياة المصريين، "فيه أمصال ممكن تبان أنها كويسة وفكرتها براقة، ولكن تمثل بعض الخطورة على المدى الطويل".

وتابع: "لازم يكون مصل فعال، إحنا في سباق مع الزمن وهناك حرب بين الشركات مين ينتج الأول، مش يهمني مين ينتج الأول، عاوزين مين التجربة اللي أثبتت الفعالية وقبل الفاعلية هي الأمان، الأمان ثم الفعالية، ولكن خلال الربع الأول من السنة المقبلة الفئات الأولى بالرعاية هتكون بدأت تتلقى اللقاح الخاص بكورونا".

من ناحية أخرى، ذكر رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، أن وزارة الصحة بذلت جهودًا كثيفة لتدريب مقدمي الخدمة الرد على المواطنين على رقم "105"، وهناك خدمات في كافة مستشفيات الصدر والحميات، "لو حصل تأكد من إصابة المريض بالفيروس إما أن يكون عزل منزلي أو يذهب للمستشفى حسب حالته".

وتابع: "أصحاب الأعراض البسيطة يعزلون أنفسهم منزليا ويأخذون شنطة بها أدوية البرتوكول العلاجي من وزارة الصحة مجانًا، أما أصحاب الحالات المتوسطة والشديدة يتم حجزهم في مستشفيات العزل من أجل تلقي العلاج، ده حق لأي مواطن يطلب خدمة في وزارة الصحة".